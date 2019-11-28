Россияне против закона о физлицах-иноагентах

Россияне приняли участие в новом опросе Аналитической службы Рамблера. Вопрос им был адресован следующий: «Что вы думаете о законе, который предполагает признание физических лиц иностранными агентами?».

60% опрошенных одобряют этот закон. По их словам, в стране, таким образом, будет соблюдаться порядок.

33% участников против данного нововведения. По их мнению, это слишком жесткое наказание для людей.

7% россиян ответили, что их совершенно не смущает принятый закон.

Всего в опросе приняли участие 5546 человек.