Россияне против закона о физлицах-иноагентах 

Россияне приняли участие в новом опросе Аналитической службы Рамблера. Вопрос им был адресован следующий: «Что вы думаете о законе, который предполагает признание физических лиц иностранными агентами?».
60% опрошенных одобряют этот закон. По их словам, в стране, таким образом, будет соблюдаться порядок.
33% участников против данного нововведения. По их мнению, это слишком жесткое наказание для людей.
7% россиян ответили, что их совершенно не смущает принятый закон.
Всего в опросе приняли участие 5546 человек.
Госдума приняла в первом чтении законопроект о признании физических лиц иностранными СМИ и агентами. Документ был внесен группой депутатов и сенаторов в конце декабря вслед за принятием закона, который позволил признавать зарубежные СМИ иностранными агентами в России.
Новый законопроект позволяет причислять к ним не только организации и СМИ, но и физические лица. За его принятие проголосовали 333 депутата из 450. Документ подержали только депутаты "Единой России" и "Справедливой России", не голосовали фракции КПРФ и ЛДПР.