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Россияне против закона о физлицах-иноагентах 

Рамблер 1 час назад
Россияне против закона о физлицах-иноагентах
Фото: ТАСС
Россияне приняли участие в новом опросе Аналитической службы Рамблера. Вопрос им был адресован следующий: «Что вы думаете о законе, который предполагает признание физических лиц иностранными агентами?».
60% опрошенных одобряют этот закон. По их словам, в стране, таким образом, будет соблюдаться порядок.
33% участников против данного нововведения. По их мнению, это слишком жесткое наказание для людей.
7% россиян ответили, что их совершенно не смущает принятый закон.
Всего в опросе приняли участие 5546 человек.
Госдума приняла в первом чтении законопроект о признании физических лиц иностранными СМИ и агентами. Документ был внесен группой депутатов и сенаторов в конце декабря вслед за принятием закона, который позволил признавать зарубежные СМИ иностранными агентами в России.
Новый законопроект позволяет причислять к ним не только организации и СМИ, но и физические лица. За его принятие проголосовали 333 депутата из 450. Документ подержали только депутаты "Единой России" и "Справедливой России", не голосовали фракции КПРФ и ЛДПР.
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Редактор:  Лера Букина
Теги:
Общество , Единая Россия , Госдума , Справедливая Россия , КПРФ , ЛДПР
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