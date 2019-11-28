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Никас Сафронов о ЧП с сыном в самолете: Такое могло произойти даже с Трампом! 

ИД «Собеседник» 4 часа назад
Никас Сафронов прокомментировал ЧП с сыном в самолете
Фото: ТАСС
Сын самого знаменитого художника России Никаса Сафронова Лука Сафронов-Затравкин пострадал в туалете самолета.
Известный музыкант (Лука — профессиональный пианист, почетный профессор Швейцарской академии музыки) случайно нажал на смыв, когда использовал туалет по прямому назначению. В результате молодого человека как приклеило к сидению. Сафронова-младшего спасли лишь члены экипажа лайнера Казань — Москва.
— Произошел бытовой случай, — говорит Никас Сафронов. — Надо относиться к этому с юмором. Поэт Иван Барков когда-то написал: «И жил грешно, и умер смешно»… Лука плохо себя чувствовал, он не спал всю ночь, а днем дал в Казани благотворительный концерт для больных и особенных детей из детского дома. В самолете решил справить нужду. Ему удобней это было делать сидя. Случайно не вовремя нажал на кнопку унитаза, и его «засосало». Это знак: нужно быть осторожным в туалетах — причем всем. Наверняка Лука не первый, кто вот так пострадал в самолете, просто их в этой ситуации никто не снимал на видео. И, вероятно, среди них не было известных людей, поэтому они никого не интересовали. А так как Лука — мой сын, известный пианист, теперь об этом говорит вся страна. Вообще что-то неладное творится: то кота в самолет не пускают, то людей в унитаз засасывает…
По словам Никаса, от всеобщей огласки этого ЧП в самолете Лука до сих пор находится в шоке. Но старается не терять чувства юмора.
— Он не в депрессии, конечно, — продолжает художник, — потому что Лука человек сильный, закаленный многими трудностями. Сначала, когда эту историю стали муссировать, он, конечно, сильно расстроился, но потом взял себя в руки. Я ему говорю: «Чем величавее человек, тем смешнее история. Это могло произойти с любым — даже с Трампом».
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Теги:
Общество , Никас Сафронов , Иван Барков , Казань , Москва
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