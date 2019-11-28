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«18 миллионов — это не 30»: Ургант пошутил о стоимости кемеровской ёлки 

News.ru 1 час назад
Ургант пошутил о стоимости кемеровской ёлки
Фото: РИА Новости
Иван Ургант в своей телепрограмме пошутил о стоимости новогодней ёлки в Кемерово. Ведущий рассказал о том, что в администрации города есть старинная пословица: «18 миллионов — это не 30 миллионов». На шутку отреагировал мэр города Илья Середюк.
Многие пользователи Сети также отметили, что стоимость кемеровской ёлки в три раза превышает стоимость кремлёвской. Ургант также добавил, что вероятно на ёлке висят очень дорогие игрушки. Настоящие самолёты, автомобили и медведи, а на верхушке красуется звезда российской эстрады.
Что касается шутки, она же ко всему подойдёт. Когда мы проектировали кольцевую развязку на Московском проспекте, она обошлась в 90 миллионов — это же не 150. Мы выбирали ёлку исходя из габаритов площади Советов и того, как ёлка впишется в пространство, которое под неё выделяется; исходили из того, что она должна отвечать современным требованиям и не позволили себе приобрести ёлку вчерашнего поколения, — заявил мэр города Илья Сердюк в ответ на комментарий.
Ранее News.ru сообщал, что Иван Ургант посмеялся над отсутствием Киркорова на «Золотом Граммофоне». Ведущий сказал, что посетителям мероприятия будет не хватать «страха, что кто-то может чихнуть блёстками на тебя в коридоре».
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Комментарии 
Теги:
Общество , Иван Ургант , Илья Середюк , Кемерово
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