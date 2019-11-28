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Происшествия

Суд запретил навязывать лишний труд россиянам 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Суд запретил навязывать лишний труд россиянам
Фото: ТАСС
Конституционный суд (КС) Россия постановил, что работодатель не вправе навязывать сотруднику новые или дополнительные трудовые функции и увольнять его за отказ их выполнить. Об этом сообщается на сайте суда.
В КС подчеркнули, что Трудовой кодекс (ТК) РФ разрешает требовать от человека выполнения только той работы, на которую он согласился при заключении договора с компанией.
Нельзя изменить профессию человека, его специальность, квалификацию, конкретный вид поручаемой ему работы, если он и работодатель не пришли к согласию по этому вопросу. Если согласие достигнуто, изменения должны считаться переводом на другую работу.
«Трудовая функция может быть изменена только с согласия работника и на согласованных с ним условиях, кроме случаев временного перевода», — подчеркнули в суде.
Также ТК запрещает возлагать на работника дополнительные функции в рамках той же профессии или должности, но без его согласия.
Суд разъяснил положения ТК из-за дела Андрея Хмелевских. В 2016 году он устроился правовым инспектором труда в ульяновский профсоюз работников образования и науки. Мужчина совмещал эту работу с обязанностями технического инспектора, но через 1,5 года отказался от совместительства. Тогда работодатель добавил обязанности технического инспектора к обязанностям правового инспектора труда. Хмелевских с этим не согласился, и его за это уволили.
КС постановил, что обязанности технического и правового инспекторов не идентичны, поэтому произвольно объединить их нельзя.
Как сообщал «Рамблер», ранее Верховный суд разрешил россиянам предупреждать о невыходе на работу по СМС. Получение положительного ответа от начальника не является принципиальным. Если позже сотрудник докажет, что причина пропуска была уважительной, наказывать его нельзя.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Общество
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