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Россиян защитили от произвола начальников 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Россиян защитили от произвола начальников
Фото: Константин Кокошкин / «Коммерсантъ»
Работодатель не имеет права навязывать сотрудникам дополнительные функции и увольнять работников за отказ от их исполнения. Об этом говорится в постановлении Конституционного суда.
Поводом для такого решения стало обращение в суд Андрея Хмелевских. Он пожаловался, что устроился в аппарат Ульяновской областной территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки на должность профсоюзного правового инспектора труда и согласился за дополнительную плату исполнять функции технического инспектора труда.
Через полгода мужчина решил отказаться от дополнительной работы, однако работодатель изменил должностную инструкцию правового инспектора труда, включив в нее функционал технического инспектора труда. Когда Хмелевских отказался брать на себя дополнительные обязанности, его уволили.
Мужчина обратился в суды разных инстанций. Конституционный суд постановил, что трудовая функция может меняться только с согласия работника и на согласованных с ним условиях. При этом если на работника хотят возложить дополнительные обязанности, ему за это полагается доплата.
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