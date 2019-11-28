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Решена судьба выходного 31 декабря 

Рамблер + ещё 3 22 минуты назад
Сделать 31 декабря 2019 года выходным днем не получится, заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Он заявил, что существует два варианта правового решения вопроса о том, чтобы официально сделать 31 декабря нерабочим днем. Для первого требуются соответствующие изменения в трудовое законодательство, однако рассмотреть законопроект Госдума уже не успеет.
Как сделать 31 декабря выходным днем
Второй вариант — правительство России может перенести один из праздничных нерабочих дней на 31 декабря, однако календарь выходных дней уже утвержден.
«Поэтому вряд ли может идти речь о появлении нового выходного в текущем году. Можно обсуждать эту идею, чтобы ввести такой общероссийский выходной с 2020 года», — приводит «Интерфакс» слова Крашенинникова.
Депутат отметил, что рациональное зерно в том, чтобы не работать 31 декабря, есть, поскольку в этот день люди заняты не столько трудовым процессом, сколько подготовкой к празднику.
Комментарии68 
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Общество , Видео , Павел Крашенинников , Госдума , Конституционный комитет Госдумы , Правительство РФ , Интерфакс
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