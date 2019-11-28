Решена судьба выходного 31 декабря

Он заявил, что существует два варианта правового решения вопроса о том, чтобы официально сделать 31 декабря нерабочим днем. Для первого требуются соответствующие изменения в трудовое законодательство, однако рассмотреть законопроект Госдума уже не успеет.

Второй вариант — правительство России может перенести один из праздничных нерабочих дней на 31 декабря, однако календарь выходных дней уже утвержден.

«Поэтому вряд ли может идти речь о появлении нового выходного в текущем году. Можно обсуждать эту идею, чтобы ввести такой общероссийский выходной с 2020 года», — приводит «Интерфакс» слова Крашенинникова.

Депутат отметил, что рациональное зерно в том, чтобы не работать 31 декабря, есть, поскольку в этот день люди заняты не столько трудовым процессом, сколько подготовкой к празднику.