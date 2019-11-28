Крым накроют мощные ливни

Атлантический циклон принесет в Крым сильные ливни

Сильные ливни и ветер с порывами до 25 м/с ожидаются в Крыму 29-30 ноября. Непогода связана с прохождением Атлантического циклона. Об этом в четверг сообщают на сайте Главного управления МЧС по региону.

"В связи с прохождением фронтальных разделов Атлантического циклона сутки 29 и ночь 30 ноября в Крыму ожидаются местами очень сильные дожди, очень сильный южный, юго-западный ветер 20-25 м/с", — говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности при непогоде. При получении информации о выпадении обильных осадков воздержаться от поездок по городу, по возможности оставаясь в квартире или на работе.

В настоящее время в регионе наблюдается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составляет 12 градусов.