Плацкарт без торчащих ног

Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила три проекта новых некупейных вагонов, которые спасут пассажиров от «торчащих ног». Об этом сообщает Lenta.Ru.

Первая концепция подразумевает наличие раздвижных перегородок между спальными местами, собственных столиков и ящиков для багажа.

Второй проект ближе по дизайну к интерьеру капсульных отелей с индивидуальными отсеками для туристов. Длина полки должна увеличиться более чем на 20 сантиметров.

Третий проект, также с капсульным дизайном мест, подразумевает идентичную планировку верхних и нижних спальных мест и увеличение их длины лишь на 10 сантиметров.

В вагонах внедрят индивидуальные розетки и регуляторы температуры воздуха, а также устройства для бесплатной раздачи воды, душевые комнаты, вендинговые аппараты, индивидуальные сейфы и зоны отдыха.