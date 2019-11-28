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В Перми забытая на остановке кондуктор устроила погоню за автобусом 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Из-за разговора по телефону водитель одного из пермских автобусов отвлёкся и уехал, оставив кондуктора рядом с остановкой. Об этом во «ВКонтакте» рассказал молодой человек, который помог женщине догнать пассажирский транспорт и снял погоню на видео.
Когда кондуктор поняла, что её забыли, она расплакалась и стала ловить попутку. Автор паблика увидел взволнованную женщину и решил её подвезти.
Довезите меня до светофора! Меня автобус оставил! Водитель по телефону разговорился, — обратилась она к мужчине.
Всю дорогу молодой человек как мог успокаивал рыдающего кондуктора и быстро догнал автобус. Женщина сердечно поблагодарила своего спасителя и убежала. Молодой человек после необычной поездки призвал всех «делать добрые дела».
Ранее следователи опубликовали видео задержания в Москве и Дагестане четверых участников организованной преступной группы «Шараповские», писал News.ru.
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Теги:
Общество , Видео , Пермь
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