Депутаты нашли способ сделать 31 декабря выходным

Ранее депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается сделать 31 декабря выходным днем, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней.

«Понятно, что наш законопроект в эту сессию быть во всех чтениях рассмотрен не может. <…> Мы от фракции ЛДПР направили письмо с тем, чтобы Медведев дал поручение рассмотреть вопрос и изыскать возможность все-таки перенести», — объяснил Нилов.

Как сообщал «Рамблер», в этом году 31 декабря выпадает на вторник и будет рабочим днем, после чего россиян ждут новогодние каникулы. Они начнутся в среду, 1 января, и продлятся по среду, 8 января, включительно.