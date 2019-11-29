Депутаты нашли способ сделать 31 декабря выходным 

Депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов заявил, что россияне могут отработать выходной 31 декабря в субботу, 28 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.
Нилов напомнил, что именно такое решение приняли в госорганах Томской области. Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, глава комитета по федеративному устройству Алексей Диденко и сам Нилов направили премьер-министру Дмитрию Медведеву письмо с просьбой перенести выходной на 31 декабря постановлением правительства.
Ранее депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается сделать 31 декабря выходным днем, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней.
«Понятно, что наш законопроект в эту сессию быть во всех чтениях рассмотрен не может. <…> Мы от фракции ЛДПР направили письмо с тем, чтобы Медведев дал поручение рассмотреть вопрос и изыскать возможность все-таки перенести», — объяснил Нилов.
Как сообщал «Рамблер», в этом году 31 декабря выпадает на вторник и будет рабочим днем, после чего россиян ждут новогодние каникулы. Они начнутся в среду, 1 января, и продлятся по среду, 8 января, включительно.
В Роструде отмечали, что работник может взять 31 декабря день отпуска, если это было предусмотрено графиком или если остались неиспользованные отпускные дни. Также можно получить день отпуска за свой счет или отгул за сверхурочную работу, работу в выходной или праздничный день. Кроме того, компания вправе сделать 31 декабря выходным для всех, выпустив специальный приказ и решив опрос с оплатой этого дня.