Мама американской «девочки-бэтмена» показала дочь после операции в России

Кэрол Феннер, мама девочки Луны с огромным родимым пятном на лице, напоминающим «маску Бэтмена», показала фотографии ребенка после начала лечения. Снимки опубликованы в Instagram Кэрол.

На кадрах заметно, что родимое пятно уменьшилось. Кэрол рассказала, что последняя процедура была проведена месяц назад, и окончательные результаты будут заметны позже. «Нам еще предстоит множество операций, но мы довольны результатами, особенно потому что Луна не чувствует боли. Я так рада, что последовала своему материнскому инстинкту и приехала в Россию!» — написала она.

В октябре краснодарские онкологи провели первую операцию полугодовалому ребенку. Медики прогнозируют, что весь процесс удаления пятна займет около полутора лет.

Луну Феннер прозвали «девочкой в маске Бэтмена» из-за ее редкого родимого пятна на лице — гигантского врожденного меланоцитарного невуса. Оно встречается у одного из 20 тысяч новорожденных и со временем может развиться в агрессивную форму рака кожи. Чтобы покрыть расходы на лечение малышки, родители запустили сбор средств на краудфандинговой платформе GoFundMe.