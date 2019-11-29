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Мама американской «девочки-бэтмена» показала дочь после операции в России 

Lenta.ru + ещё 12 11 минут назад
Кэрол Феннер, мама девочки Луны с огромным родимым пятном на лице, напоминающим «маску Бэтмена», показала фотографии ребенка после начала лечения. Снимки опубликованы в Instagram Кэрол.
На кадрах заметно, что родимое пятно уменьшилось. Кэрол рассказала, что последняя процедура была проведена месяц назад, и окончательные результаты будут заметны позже. «Нам еще предстоит множество операций, но мы довольны результатами, особенно потому что Луна не чувствует боли. Я так рада, что последовала своему материнскому инстинкту и приехала в Россию!» — написала она.
В октябре краснодарские онкологи провели первую операцию полугодовалому ребенку. Медики прогнозируют, что весь процесс удаления пятна займет около полутора лет.
Луну Феннер прозвали «девочкой в маске Бэтмена» из-за ее редкого родимого пятна на лице — гигантского врожденного меланоцитарного невуса. Оно встречается у одного из 20 тысяч новорожденных и со временем может развиться в агрессивную форму рака кожи. Чтобы покрыть расходы на лечение малышки, родители запустили сбор средств на краудфандинговой платформе GoFundMe.
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Теги:
Общество , Видео
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