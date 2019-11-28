В Беслане закрыли детский сад после отравления детей

В Беслане закрыли детский сад после отравления воспитанников

Управление Роспотребнадзора по Северной Осетии начало эпидемиологическое расследование после отравления воспитанников детского сада в Беслане , учреждение закрыто, сообщили РИА Новости в ведомстве.

Ранее прокуратура Северной Осетии сообщила, что в детскую больницу в регионе поступили 14 детей с признаками отравления, 11 из них были госпитализированы.