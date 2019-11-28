Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Турция из-за России начала новый конфликт
Турция из-за России начала новый конфликт
В мире
Увольнение врача: названа причина смерти ребенка
Увольнение врача: названа причина смерти ребенка
Общество
КНДР запустила "неопределенный" снаряд
КНДР запустила "неопределенный" снаряд
Армия
Зеленский отказался идти на уступки Путину
Зеленский отказался идти на уступки Путину
В мире

В Беслане закрыли детский сад после отравления воспитанников 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
В Беслане закрыли детский сад после отравления детей
Фото: РИА Новости
Управление Роспотребнадзора по Северной Осетии начало эпидемиологическое расследование после отравления воспитанников детского сада в Беслане, учреждение закрыто, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее прокуратура Северной Осетии сообщила, что в детскую больницу в регионе поступили 14 детей с признаками отравления, 11 из них были госпитализированы.
"Мы сейчас проводим эпидрасследование, отобрали пробы пищевых продуктов, суточные пробы, пробы воды, смывы, все будем исследовать. На данный час пока нельзя сказать, что послужило причиной, пока проводим эпидрасследование. Детсад пока не работает", — заявили в управлении Роспотребнадзора.
Видео дня. Мошенница использовала женщин как инкубаторы
Последние новости
Мама девочки с "пятном Бэтмена" показала первые результаты лечения Мама девочки с "пятном Бэтмена" показала первые результаты лечения В Новосибирске группа подростков держит в страхе целый район В Новосибирске группа подростков держит в страхе целый район Простят ли россияне певицу, обзывавшую их Простят ли россияне певицу, обзывавшую их 
Теги:
Общество , Происшествия , Роспотребнадзор , РИА Новости , Беслан , Республика Северная Осетия — Алания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турция из-за России начала новый конфликт
Турция из-за России начала новый конфликт 298
Увольнение врача: названа причина смерти ребенка
Увольнение врача: названа причина смерти ребенка 28
КНДР запустила «неопределенный» снаряд
КНДР запустила «неопределенный» снаряд 7
Зеленский отказался идти на уступки Путину
Зеленский отказался идти на уступки Путину 18
Партия Зеленского попалась на обмане
Партия Зеленского попалась на обмане 4
Видео
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
03:46
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
Кавказ В мире
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
02:41
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
Общество
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
00:29
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
Политика Украина
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
03:07
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
Шоу-бизнес
«Медведей» ВКС РФ сопроводили японские истребители
02:07
«Медведей» ВКС РФ сопроводили японские истребители
Армия Оружие
Найден виновник трагедии с россиянами в Доминикане
00:40
Найден виновник трагедии с россиянами в Доминикане
Происшествия
Турция из-за России начала новый конфликт
00:33
Турция из-за России начала новый конфликт
В мире
Свинья напала на журналиста в эфире и искусала
01:34
Свинья напала на журналиста в эфире и искусала
Происшествия В мире
Путин призвал россиян не думать об Украине
08:35
Путин призвал россиян не думать об Украине
Политика Социология
Пока вы не уснули: Украина испугалась российского газа
00:43
Пока вы не уснули: Украина испугалась российского газа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение