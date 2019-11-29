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Решена судьба затравленной из-за чаепития школьницы 

Рамблер + ещё 2 10 минут назад
Решена судьба затравленной из-за чаепития школьницы
Фото: Анна Майорова / ТАСС
Второклассницу из Новосибирска, которую выгнали со школьного чаепития, а затем избили из-за отказа родителей сдавать деньги на нужды класса, переведут в другую школу. Об этом сообщило издание «Подъем» со ссылкой на родителей одноклассников девочки.
Они сообщили, что в пятницу родители девочки забрали документы из школы. При этом они отметили, что в классе «обычная школьная обстановка», а факт избиения не доказан.
«Инспектор по делам несовершеннолетних опросил детей, никто не видел, чтобы девочку избивали, саму Милану опросить не получилось, так как её мама против», — отметили собеседники издания.
Ранее СМИ сообщили, что восьмилетнюю девочку выгнали со школьного чаепития из-за отказа ее матери сдавать деньги на классные нужды «из-за отсутствия отчетности». На этой неделе мама второклассницы заявила, что ее дочь избил одноклассник.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Общество , Новосибирск
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