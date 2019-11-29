Опубликован проект закона о домашнем насилии в России

Авторы законопроекта предлагают ставить на профилактический учет виновных в семейном насилии, а также задействовать профилактические программы.

Ранее сообщалось, что в законопроекте появилось понятие примирения сторон, а также описаны виды насилия — физическое, психическое и имущественное. Кроме того, раскрыт механизм профилактики и помощи пострадавшим.

Обсуждение законопроекта сопровождается многочисленными скандалами. В октябре в сети было опубликовано открытое письмо президенту России Владимиру Путину против принятия закона о домашнем насилии, под которым подписались 180 общественных организаций, в том числе православное движение «Сорок сороков», казачьи и патриотические организации, а также такие объединения, как «Много деток — это хорошо» и другие. Против закона выступил телеведущий Владимир Соловьев , заявив о его ненужности.

25 ноября в Москве на площади Яузские Ворота и в других городах России прошел массовый согласованный пикет против домашнего насилия. В столице в нем приняли участие около 250 человек.