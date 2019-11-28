Депздрав Москвы снял видеоролик о вампирах

Депздрав Москвы снял ролик о вампирах и «антипрививочниках»

Департамент здравоохранения Москвы заявил, что при создании ролика про вампиров и "антипрививочников" использовал юмор и нестандартный подход к проблеме.

Ранее в социальных сетях появился видеоролик департамента здравоохранения, где поднимается проблема отказа от прививок. В нем рассказывается о пользе прививок, которые помогают защитить ребенка от опасных заболеваний. По сюжету, вампир приводит дочь на прием к врачу и интересуется, может ли его ребенок пить кровь "антипрививочников". Врач отвечает, что их кровь "может быть очень опасной", так как прививки защищают от многих заболеваний.

"При коммуникации с москвичами мы отошли от сложных медицинских терминов, бюрократических конструкций и говорим с горожанами на одном языке. В конкретном случае с роликом про вампиров мы решили привлечь внимание к проблеме отказа от прививок с помощью юмора и нестандартного подхода", — сказали РИА Новости в пресс-службе департамента.