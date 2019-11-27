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В российском городе установилась «предновогодняя диктатура» 

Lenta.ru 1 час назад
В российском городе появилась «предновогодняя диктатура»
Фото: Соцсети
Власти Кургана заставили муниципальных служащих вырезать снежинки для оформления помещений к Новому году по установленному образцу и раздали инструкции, как правильно это делать, рассказала URA.RU местная жительница. В Telegram-канале издание назвало происходящее предновогодней диктатурой.
Пресс-служба муниципального образования город Курган
Женщина рассказала журналистам, что услышала о снежинка из разговора двух сотрудниц отдела «Жилищная политика» одного из муниципальных учреждений.
«Одна другой говорила, что снежинки на окнах должны быть вырезаны по единому шаблону. Мол, смотрите и учитесь, как показано в инструкции», — сказала собеседница издания.
Она указала, что оформлять кабинеты чиновникам разрешили как угодно, но в коридорах обязательно должны быть снежинки правильной формы.
В пресс-службе городской администрации URA.RU сообщили, что требования к предновогоднему оформлению в едином стиле касаются в том числе предпринимателей — владельцев кафе, баров и ресторанов.
«Рекомендации размещены на сайте. Там сложностей никаких. Если захотите оформить свою квартиру, можете сами попробовать вырезать снежинки», — добавили в мэрии.
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