Россияне отремонтировали дорогу с помощью земли и дивана

Жители Калининграда отремонтировали дорогу с помощью земли и дивана

Жители Калининграда не дождались помощи от городских властей и решили самостоятельно отремонтировать дороги. Так, например, ямы на Интернациональной улице уже заделаны самими горожанами. В качестве материалов для ремонта дороги местные жители использовали землю и спинки от старого дивана.

Подчёркивается, что калининградцам надоели глубокие ямы на проезжей части. Поэтому люди, проживающие в Московском районе города, собрались и засыпали их землёй.

Фрагменты старой мебели также пригодились для ремонта. Спинки дивана калининградцы положили сверху, чтобы проезжающие автомобили не наехали на свежезасыпанную землю. Фотографии «отремонтированной» дороги опубликованы в сообществе «Типичный Калининград» в социальной сети «ВКонтакте».

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