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Жители Калининграда отремонтировали дорогу с помощью земли и дивана 

News.ru 52 минуты назад
Россияне отремонтировали дорогу с помощью земли и дивана
Фото: ТАСС
Жители Калининграда не дождались помощи от городских властей и решили самостоятельно отремонтировать дороги. Так, например, ямы на Интернациональной улице уже заделаны самими горожанами. В качестве материалов для ремонта дороги местные жители использовали землю и спинки от старого дивана.
Подчёркивается, что калининградцам надоели глубокие ямы на проезжей части. Поэтому люди, проживающие в Московском районе города, собрались и засыпали их землёй.
Фрагменты старой мебели также пригодились для ремонта. Спинки дивана калининградцы положили сверху, чтобы проезжающие автомобили не наехали на свежезасыпанную землю. Фотографии «отремонтированной» дороги опубликованы в сообществе «Типичный Калининград» в социальной сети «ВКонтакте».
Соцсети
Ранее News.ru писал, что артист Михаил Ефремов во время сольного концерта в Екатеринбурге с программой «Гражданин хороший» прочитал стихотворение, в котором высмеиваются местные чиновники. Причиной для сатирических высказываний в отношении представителей власти стали затянувшиеся на территории города работы по ремонту улиц.
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Теги:
Общество , Михаил Ефремов , Калининград
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