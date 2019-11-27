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Россия по числу мигрантов занимает второе место в Европе после Германии 

ТАСС 30 минут назад
Россия оказалась на 2 месте по числу мигрантов в Европе
Фото: РИА Новости
Россия занимает второе место в Европе после Германии по числу мигрантов — более 11 млн человек. Самую большую группу (более 3 млн человек) составляют выходцы с Украины, говорится в опубликованном в среду в Женеве докладе Международной организации по миграции (МОМ).
"Российская Федерация остается важной страной субрегиона, в которую направляется миграция, и одной из наиболее значительных в этом отношении в мире. В 2019 году она принимала 11,6 млн иностранных мигрантов. Большинство из них прибыли из соседних стран, в частности, Содружества Независимых Государств", — указывает МОМ.
При этом "иммигранты с Украины составляют самую большую по численности группу иностранцев, родившихся за рубежом, — более 3 млн". Далее следуют выходцы из Казахстана (около 2,5 млн) и Узбекистана (1,1 млн).
Как отмечают авторы доклада, многие прибывшие в Россию иностранцы — трудовые мигранты, и Российская Федерация таким образом является "одним из крупнейших в мире источником для денежных переводов" мигрантов в их страны.
"В 2018 году объем денежных переводов из России составил $21 млрд, что было обусловлено пусть медленным, но устойчивым экономическим подъемом в стране, и это продолжает привлекать трудовых мигрантов", — констатируют в МОМ.
Согласно приведенным в исследовании данным, в России живет "значительное число беженцев с Украины".
"С момента начала конфликта на востоке Украины в 2014 году, по оценкам, 400 тыс. человек переехали в Российскую Федерацию, и значительное число из них получили статус беженца или временное убежище", — указывают эксперты.
Подчеркивается, что Россия, кроме того, "на протяжении длительного времени была лидирующим направлением для трудовой миграции из Центральной Азии". В 2019 году в стране насчитывалось около 5 млн жителей, родившихся в центральноазиатских государствах.
В Европе в целом сейчас насчитывается 82 млн мигрантов: более 13 млн в Германии, по 9,5 млн во Франции и Великобритании, около 6 млн в Италии и примерно столько же в Испании. Более половины мигрантов в Европе (42 млн) составляют выходцы из других европейских стран. Самая большая группа — это россияне (более 10 млн). Далее следуют Украина, Польша и Великобритания.
Всего в мире сейчас 272 млн мигрантов, что составляет 3,5% населения планеты. С 1970 года это число более чем утроилось, и в настоящее время каждый 30-й житель Земли является мигрантом. Больше всего мигрантов принимают США — 51 млн На втором месте в мире Германия, на третьем — Саудовская Аравия. Россия занимает четвертую строчку. Из государств происхождения мигрантов лидирует Индия. Далее следуют Мексика, Китай, Россия, Сирия и Бангладеш.
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