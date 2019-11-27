Российский губернатор описал дела в регионе фразой «красть больше нечего»

Губернатор Зауралья Вадим Шумков заявил в ходе прямой линии с населением, что «красть в Курганской области больше нечего». Прямая линия проходит на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что сейчас в регион можно только вкладывать и работать.

Губернатор также рассказал, что первые полгода после начала своей работы в регионе потратил на «перешнуровку системы». По его словам, многие руководители ему «упорно доказывали, что работать не надо и вечно что-то мешает».

Шумкову поступило более трех тысяч вопросов, большинство касаются социальной повестки — ремонта дорог, проблем ЖКХ, низких зарплат.

Шумков возглавил регион октябре 2018 года. В ходе единого дня голосования 8 сентябре текущего года он одержал победу с результатом около 80 процентов голосов.