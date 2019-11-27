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Российский губернатор описал дела в регионе фразой «красть больше нечего» 

Lenta.ru 21 минуту назад
«Красть больше нечего»
Фото: РИА Новости
Губернатор Зауралья Вадим Шумков заявил в ходе прямой линии с населением, что «красть в Курганской области больше нечего». Прямая линия проходит на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».
Он подчеркнул, что сейчас в регион можно только вкладывать и работать.
Губернатор также рассказал, что первые полгода после начала своей работы в регионе потратил на «перешнуровку системы». По его словам, многие руководители ему «упорно доказывали, что работать не надо и вечно что-то мешает».
Шумкову поступило более трех тысяч вопросов, большинство касаются социальной повестки — ремонта дорог, проблем ЖКХ, низких зарплат.
Шумков возглавил регион октябре 2018 года. В ходе единого дня голосования 8 сентябре текущего года он одержал победу с результатом около 80 процентов голосов.
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Теги:
Общество , Курганская Область
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