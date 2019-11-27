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«Как люди»: Юрий Куклачев объяснил, почему россияне предпочитают кошек 

Teleprogramma.pro + ещё 1 1 час назад
«Как люди»: почему россияне предпочитают кошек
Фото: РИА Новости
Юрий Куклачев с кошками на ты и для него не составляет большого труда объяснить, почему россияне, решаясь завести домашнего питомца, выбирают именно пушистых домомчадцев. Соответствующее исследование провели специалисты ВЦИОМ, результаты оказались следующими: 39% респондентов содержат дома беспородную кошку, а 15% делят жилплощадь с породистым котейкой.
На породистых собак приходится больше — 19%, а вот беспородного Бобика содержит каждый пятый участник опроса.
Выбор в пользу кошек не случаен, уверен Куклачев, потому что кошка символизирует тепло в доме и удивительным образом создает уют.
«Это очень хорошо. Почему? Потому что сколько объяснял: хотите завести члена семьи… Породистая — она красивая, но она болеет мочекаменной болезнью, шерсть сваливается. А простые беспородные — как люди», — объяснил дрессировщик сайту Радио «КП».
Юрий Куклачев напомнил, что простые котейки отлично понимают людей, неприхотливы в содержании и являются настоящими лекарями. Кроме того, по словам дрессировщика, кот — «это лекарь, ляжет в кровать, массаж делает, иглотерапию».
Есть у кошек и главное предназначение — они «объединяют семьи» и данного питомца заводит только «умный человек».
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Теги:
Общество , Социология , Юрий Куклачев , ВЦИОМ
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