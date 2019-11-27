Оливье и мясо по-французски: самые вредные блюда на новогоднем столе

Диетологи назвали опасными блюдами для желудков россиян традиционный новогодний салат оливье, соленья, мясо «по-французски», а также соки и сладкие газированные напитки. Об этом сообщает News.ru.

По данным издания, диетологи напомнили, что соления вызывают задержку жидкости в организме, отёки, раздражение слизистой желудка. Традиционный же салат оливье, который готовится с колбасой, майонезом и солеными огурцами, по мнению диетологов, стимулирует аппетит и сокогонную функцию желудка и поджелудочной железы. В сочетании с общим перееданием и употреблением алкоголя можно получить обострение гастрита, панкреатит и желчную колику, уверены они.

Также не стоит ставить на новогодний стол и салат «селедка под шубой», который из-за жирного майонеза в сочетании с картофелем и яйцами создаёт нагрузку на пищеварительный тракт. Мясо «по-французски» попало в немилость к диетологом из-за своей жирности, так как для его приготовления используется майонез и сыр.

«Не надо отваривать картофель к мясу — приготовьте лучше салат из свежих овощей. Только свежие овощи смогут нас немного «размочить». В них есть щелочные валентности — мало натрия и много калия, и если на столе есть свежие овощи, а не солёные, то мы не будем отекать», — отметила диетолог и кулинарный блогер Нурия Дианова.

На традиционном новогоднем застолье не стоит увлекаться и повышающими уровень глюкозы соком, виноградом и бананами. А также употреблять калорийные торты, особенно на маргарине, и сладкие газированные напитки.

«Рамблер» писал, что ранее ученые нашли диету против старения. Так, врач-диетолог Клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева призвала людей старше 60 лет отказаться от белка, заменив его овощами и фруктами, а также ввести в свой рацион гречку, льняное масло, облепиху и клюкву.