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Новости Москвы

Россияне назвали точную сумму своего дохода 

Рамблер 10 минут назад
Россияне назвали точную сумму своего дохода
Фото: ТАСС
Аналитическая служба Рамблера провела опрос, в котором приняли участие россияне. Вопрос касался их ежемесячного дохода. Согласно результатам, можно сделать следующие выводы:
50% опрошенных признались в том, что их ежемесячный доход составляет двадцать тысяч рублей (у кого-то — менее).
25% проголосовавших ответили, что их труд оценивается в тридцать тысяч рублей (или чуть менее).
Более пятидесяти тысяч рублей, но в пределах семидесяти получают 8% россиян.
А пятьдесят тысяч рублей или чуть менее — 7%.
Более высокие зарплаты получают 10% участников этого исследования. Данная категория людей делится на две группы: те, что получают семьдесят тысяч рублей, но в пределах ста тысяч, и те, что получают более ста тысяч рублей в месяц.
Всего в опросе приняли участие 7547 человек.
Жители России, получающие зарплаты, равные прожиточному минимуму, могут не заработать на пенсию. А достойные пенсионные выплаты будут только у тех россиян, кто сейчас имеет высокий уровень дохода. Об этом газете «Аргументы и факты» рассказали экономисты.
Издание напомнило, что в ноябре было подписано постановление правительства, согласно которому предельная зарплата для отчисления страховых взносов в ПФР в 2020 году увеличится на 11 833 рублей.
«У большинства наших граждан зарплата не то, что не растёт, она вообще не индексируется. Значит, пенсионных баллов они зарабатывают с каждым годом всё меньше. И это автоматическое снижение пенсионного обеспечения, уменьшение размера будущих пенсий заложено уже в самом механизме расчёта», — пояснила изданию профессор Московского юридического университета им. Кутафина Эльвира Тучкова.
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Редактор:  Лера Букина
Теги:
Общество , Пенсионный фонд РФ , Аргументы и Факты
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