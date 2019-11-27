Россияне назвали точную сумму своего дохода

Аналитическая служба Рамблера провела опрос, в котором приняли участие россияне. Вопрос касался их ежемесячного дохода. Согласно результатам, можно сделать следующие выводы:

50% опрошенных признались в том, что их ежемесячный доход составляет двадцать тысяч рублей (у кого-то — менее).

25% проголосовавших ответили, что их труд оценивается в тридцать тысяч рублей (или чуть менее).

Более пятидесяти тысяч рублей, но в пределах семидесяти получают 8% россиян.

А пятьдесят тысяч рублей или чуть менее — 7%.

Более высокие зарплаты получают 10% участников этого исследования. Данная категория людей делится на две группы: те, что получают семьдесят тысяч рублей, но в пределах ста тысяч, и те, что получают более ста тысяч рублей в месяц.

Всего в опросе приняли участие 7547 человек.

Жители России, получающие зарплаты, равные прожиточному минимуму, могут не заработать на пенсию. А достойные пенсионные выплаты будут только у тех россиян, кто сейчас имеет высокий уровень дохода. Об этом газете «Аргументы и факты» рассказали экономисты.

Издание напомнило, что в ноябре было подписано постановление правительства, согласно которому предельная зарплата для отчисления страховых взносов в ПФР в 2020 году увеличится на 11 833 рублей.

«У большинства наших граждан зарплата не то, что не растёт, она вообще не индексируется. Значит, пенсионных баллов они зарабатывают с каждым годом всё меньше. И это автоматическое снижение пенсионного обеспечения, уменьшение размера будущих пенсий заложено уже в самом механизме расчёта», — пояснила изданию профессор Московского юридического университета им. Кутафина Эльвира Тучкова.