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Завод Росатома попросил Шнурова помочь с развенчанием мифа о профессии сварщика 

ТАСС + ещё 6 2 часа назад
«Росатом» пригласил Шнурова
Фото: РИА Новости
Энергомашиностроительный дивизион госкорпорации "Росатом" — "Атомэнергомаш" — пригласил музыканта Сергея Шнурова посетить предприятие по производству оборудования для АЭС в Волгодонске в Ростовской области, чтобы развеять стереотипы о работе сварщика.
Накануне в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24" в беседе с министром просвещения Ольгой Васильевой музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров усомнился, что рабочие специальности могут заинтересовать молодежь. По его словам, вокруг профессии сварщика сформирован устойчивый образ.
"Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров заявил, что необходимо уходить от "ассоциаций с прошлым и формировать новый образ рабочего, в частности, сварщика". Сергей, абсолютно с вами согласны и предлагаем вам как одной из самых популярных российских звезд принять участие в развенчании этих мифов. Приглашаем к нам на "Атоммаш" в Волгодонск", — говорится в сообщении компании в Facebook.
В "Атомэнергомаше" отметили, что готовы познакомить музыканта с лучшими сварщиками страны.
"Покажем их успехи, расскажем как производится оборудование для атомных станций. И вы лично увидите, а потом и сможете рассказать, насколько пресловутые стереотипы не соответствуют современной реальности", — подчеркнули в компании.
"Атомэнергомаш" — одна из ведущих энергомашиностроительных компаний России. Компания является поставщиком эффективных комплексных решений для атомной, тепловой, гидроэнергетики, газовой и нефтехимической промышленности, судостроения и других отраслей промышленности.
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Теги:
Общество , Другое , Ольга Васильева , Сергей Шнуров , Росатом , Атомэнергомаш , Волгодонск , Ростовская Область
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