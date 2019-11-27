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Ефремов высмеял власти Екатеринбурга 

Рамблер + ещё 2 35 минут назад
Ефремов высмеял власти Екатеринбурга
Фото: Youtube
Актер Михаил Ефремов высмеял власти Екатеринбурга за укладку плитку на снег. Об этом сообщает «Ура.ру».
Недавно, как сообщал «Рамблер», стало известно, что работы по укладке гранитной плитки на улицах в центре Екатеринбурга не будут закончены в срок. Начатые еще летом работы планировалось завершить еще в начале ноября.
«Как следствие, рабочим приходится укладывать плитку после снегопадов и морозов», — отмечает «Ура.ру».
Вчера в екатеринбургском Дворце молодежи с моноспектаклем «Господин хороший» выступил Михаил Ефремов. Среди прочего он прочел стихотворение, посвященное проблемам с ремонтом улиц в столице Урала.
«Если плитку класть на снег, Значит скоро эта плитка под замену… Нет дороже плитки ничего. На нее потратить сколько хочешь можно, И, проставив сумму "итого", Под плитой похоронить бюджет дорожный…Плитку можно класть вот так, можно ставить в позу "рак", А работать можно медленней улитки. Годы лучшие идут, а на нас опять кладут. Хрен начальники кладут под видом плитки», — прочел Заслуженный артист России.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Общество , Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Екатеринбург
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