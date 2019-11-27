Ефремов высмеял власти Екатеринбурга

Недавно, как сообщал «Рамблер», стало известно, что работы по укладке гранитной плитки на улицах в центре Екатеринбурга не будут закончены в срок. Начатые еще летом работы планировалось завершить еще в начале ноября.

«Как следствие, рабочим приходится укладывать плитку после снегопадов и морозов», — отмечает «Ура.ру».

Вчера в екатеринбургском Дворце молодежи с моноспектаклем «Господин хороший» выступил Михаил Ефремов. Среди прочего он прочел стихотворение, посвященное проблемам с ремонтом улиц в столице Урала.