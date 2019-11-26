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Греф считает необходимой реформу системы высшего образования 

ТАСС 12 часов назад
Греф: «В России беда с вузами»
Фото: ТАСС
Глава Сбербанка Герман Греф считает назревшей реформу высшего образования в России, необходимо "привязывать" вузы к работодателям. Об этом он сообщил на ежегодной встрече с клиентами премиального сегмента "Сбербанк первый".
"В России беда с вузами. Если школьная система образования не совершенна, то с вузами беда. Вузы точно нужно подвергать реформам, они оторваны от реального клиента, которым является работодатель. Спрос на образование породил то, что люди готовы платить за образование, но у них особого выбора нет, потому что мощность хороших вузов ограничена, и они переполнены", — сказал Греф.
Глава Сбербанка отметил, что сейчас компаниям приходится создавать собственные системы обучения. "У нас есть партнерские соглашения с рядом вузов, но, тем не менее, у нас огромная фабрика по переподготовке людей, которые поступают", — пояснил Греф.
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Теги:
Общество , Образование , Герман Греф , Сбербанк России
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