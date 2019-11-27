Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
ЧП в Доминикане: Названо число пострадавших россиян
ЧП в Доминикане: Названо число пострадавших россиян
Происшествия
В США властям дали настоятельный совет по Крыму
В США властям дали настоятельный совет по Крыму
В мире
Зеленскому хотели устроить «коридор позора» на Украине
Зеленскому хотели устроить «коридор позора» на Украине
Украина
«Я как придурок»: Данилко расплакался в эфире
«Я как придурок»: Данилко расплакался в эфире
Шоу-бизнес

В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным 

ТАСС 2 часа назад
Описан способ сделать 31 декабря выходным
Фото: ТАСС
Работники могут получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха. Об этом сообщил ТАСС замруководителя Роструда Иван Шкловец.
В соответствии с производственным календарем новогодние каникулы в 2020 году продлятся с 1 по 8 января, 31 декабря 2019 года будет рабочим днем, сокращенным на один час. По общим правилам перенос выходных может осуществляться только федеральным законом или решением правительства РФ. Работодателям такое право не предусмотрено.
"Рабочий день 31 декабря может стать для работников нерабочим, если им будет предоставлен дополнительный день отдыха. Однако это возможно при соблюдении ряда условий", — рассказал он.
Шкловец пояснил, что предоставление работникам дополнительного выходного дня, кроме случаев, установленных трудовым законодательством, уменьшает норму рабочего времени и может повлечь за собой уменьшение заработной платы. "Поэтому, если инициатива исходит от работодателя, последний должен решить вопрос об оплате этого выходного дня. Это можно сделать путем издания локального нормативного акта. Поскольку унифицированная форма такого приказа не установлена, он может издаваться в произвольной форме. В приказе следует предусмотреть, что предоставленный выходной день подлежит оплате", — отметил он.
Замглавы Роструда добавил, что предоставить работнику выходной 31 декабря можно как день отпуска: ежегодного, если это было предусмотрено графиком или при наличии неиспользованных дней, либо без сохранения зарплаты, т.е. за свой счет. Кроме того, сотрудник может взять отгул на последний день года за ранее отработанное сверхурочное время либо за работу в выходной день или нерабочий праздничный день.
Видео дня. «Народный имам» женился на 13-летней девочке
ТАСС: последние новости
Источники: глава Российского экологического оператора Буцаев написал заявление об уходе Источники: глава Российского экологического оператора Буцаев написал заявление об уходе В Петербурге умерла президент СПБГУ Людмила Вербицкая В Петербурге умерла президент СПБГУ Людмила Вербицкая Детские трансплантологи Каабак и Бабенко рассчитывают вернуться к работе в ближайшие дни Детские трансплантологи Каабак и Бабенко рассчитывают вернуться к работе в ближайшие дни
Комментарии 
Теги:
Общество , Правительство РФ , Роструд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧП в Доминикане: Названо число пострадавших россиян
ЧП в Доминикане: Названо число пострадавших россиян 74
В США властям дали настоятельный совет по Крыму
В США властям дали настоятельный совет по Крыму 311
Зеленскому хотели устроить «коридор позора» на Украине
Зеленскому хотели устроить «коридор позора» на Украине 17
«Я как придурок»: Данилко расплакался в эфире
«Я как придурок»: Данилко расплакался в эфире 17
Украине решили не помогать после беседы с Зеленским
Украине решили не помогать после беседы с Зеленским 186
Видео
США испугались российских С-400
01:29
США испугались российских С-400
Армия Ближний Восток
В России оценили идею сократить новогодние выходные
00:27
В России оценили идею сократить новогодние выходные
Общество
Названы последствия выхода США из Договора по открытому небу
00:50
Названы последствия выхода США из Договора по открытому небу
В мире Ближний Восток
В Ватикане помолились за Путина
14:23
В Ватикане помолились за Путина
Политика Прибалтика
В НАТО захотели дружить с Россией
01:10
В НАТО захотели дружить с Россией
В мире Ближний Восток
Подростки плюнули в Вечный огонь на Украине
00:15
Подростки плюнули в Вечный огонь на Украине
В мире Украина
Посадившая ребенка за руль мать сделала заявление
00:24
Посадившая ребенка за руль мать сделала заявление
Общество
«Иди н****, пьяное чучело». Порошенко обматерили
09:16
«Иди н****, пьяное чучело». Порошенко обматерили
Украина В мире
«Травма органов»: что следовательницу привело к суициду
01:56
«Травма органов»: что следовательницу привело к суициду
Происшествия Статьи
«Три миллиона»: экс-муж Лолиты выдвинул условия Шепелеву
01:26
«Три миллиона»: экс-муж Лолиты выдвинул условия Шепелеву
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение