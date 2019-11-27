Как сделать 31 декабря выходным днем

Замглавы Роструд Иван Шкловец заявил, что у россиян есть шанс сделать 31 декабря 2019 года выходным днем. Как сообщает ТАСС, для этого работодатели могут выпустить специальный акт или предоставить сотрудникам дни отпуска.

По словам Шкловца, дополнительный день отдыха всей компании можно предоставить с помощью локального нормативного акта — приказа, который издается в произвольной форме. Однако это уменьшает норму рабочего времени и может повлечь за собой уменьшение зарплаты.

«В приказе следует предусмотреть, что предоставленный выходной день подлежит оплате», — заявил Шкловец.

Также работник может взять 31 декабря день отпуска, если это было предусмотрено графиком или если остались

неиспользованные отпускные дни. Также может идти речь о дне отпуска за свой счет или об отгуле за сверхурочную работу, работу в выходной или праздничный день.

Как сообщал «Рамблер», 4 ноября, День народного единства, стал последним праздничным выходным этого года. Вторник, 31 декабря, будет рабочим днем, после чего россиян ждут новогодние каникулы. Они начнутся в среду, 1 января, и продлятся по среду, 8 января, включительно.