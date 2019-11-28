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Бутина отозвала апелляцию на приговор в США 

РИА Новости + ещё 4 25 минут назад
Бутина отозвала апелляцию на приговор в США
Фото: РИА Новости
Мария Бутина, отбывшая полтора года в американской тюрьме по обвинению в сговоре с целью работы на иностранное правительство, отозвала свою апелляция на приговор, говорится в документах в судебной базе.
"Я, Мария Бутина, настоящим заявляю, что хочу добровольно отозвать мою апелляцию на вышеуказанное дело. В этой связи мой адвокат полностью проинформировал меня об обстоятельствах моего дела и последствиях отзыва апелляции", — говорится в копии ходатайства, подписанного Бутиной.
Бутина была арестована в США в июле 2018 года и осуждена за "сговор с целью работы на иностранное правительство" на 18 месяцев тюрьмы. В конце октября после отбытия наказания она была депортирована в Россию. Она прилетела в Москву 26 октября.
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Теги:
Общество , В мире , США , Мария Бутина
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