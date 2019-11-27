В Петербурге прощаются с Людмилой Вербицкой

Прощание с Людмилой Вербицкой началось в Санкт-Петербургском университете

Студенты, выпускники, преподаватели Санкт-Петербургского государственного университета и жители города пришли к зданию Двенадцати коллегий на Васильевском острове, чтобы проститься с президентом СПбГУ, почетным гражданином Санкт-Петербурга Людмилой Вербицкой . Многие вспоминают истории личного знакомства с ней и делятся ими с журналистами.

Людмила Алексеевна Вербицкая умерла в минувшее воскресенье, 24 ноября, на 84-м году жизни после продолжительной болезни.

"Было почетно иметь такую женщину ректором и иметь возможность у нее учиться. Она преподавала фонетику русского языка. Нас восхищало то, что Людмила Алексеевна была очень активным человеком, умела совместить и лекции, и поездки, и конференции. Удивительная была женщина, удивительная жизнь. Поэтому сегодня мы почувствовали своим долгом почтить память Людмила Алексеевны", — рассказала журналистам ученица Вербицкой Ольга.

Гражданская панихида проходит в актовом зале главного здания вуза — одного из самых старых в Петербурге, в котором университет располагается с 1819 года. В ректорском флигеле Двенадцати коллегий на Университетской набережной находился рабочий кабинет Вербицкой. С Ленинградским, а позднее — Санкт-Петербургским государственным университетом, филологический факультет которого она закончила с отличием в 1958 году, была связана вся ее профессиональная деятельность.

Еще до начала церемонии прощания у здания университета собралось множество людей. Гроб с телом Людмилы Вербицкой установили в актовом зале Двенадцати коллегий на фоне траурного занавеса из черного бархата, в зале множество цветов и венков. У гроба выставлен воинский караул в соответствии с церемониалом захоронения почетных граждан Санкт-Петербурга, на красных подушках перед гробом выложены награды Вербицкой. Она была полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством", была награждена орденами Дружбы, Почета, а также удостоена премии президента РФ за вклад в укрепление единства российской нации. Ее заслуги получили признание и за рубежом: Вербицкая являлась кавалером французского ордена Почетного Легиона, командором ордена Академических пальм, кавалером ордена Заслуг перед Республикой Польша, украинского ордена княгини Ольги III степени.

После отпевания в храме Смоленской иконы Божией Матери Вербицкую похоронят на Северном кладбище.