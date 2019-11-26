Российского врача уволили за правду

СМИ: Рассказавшего о тараканах в сочинской больнице врача уволили

Врача сочинской больницы № 5 уволили после того, как она рассказала о тараканах и отсутствии лекарств. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

Отмечается, что медик создала профсоюз для того, чтобы бороться за права местных врачей. Отмечается, что после того, как к освещению проблем подключись СМИ, руководство медучерждения закупило медикаменты и перевело анализы в другую больницу.

При это врачу долгое время грозили увольнением и в результате уволили. Согласно документам, причиной стало нарушение трудовых обязанностей и разглашение врачебной тайны.

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