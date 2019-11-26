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В мире

Российские школьники увлеклись сосательным табаком 

Lenta.ru 1 час назад
Родители бьют тревогу: школьники нашли замену наркотикам
Фото: ТАСС
Школьники в Кургане начали употреблять сосательный табак (снюс), и приходят домой в состоянии, похожем на наркотическое опьянение, пишет URA.RU.
Местная жительница рассказала изданию, что недавно ее 10-летний сын вернулся домой с красными глазами и расширенными зрачками.
«Стала спрашивать, оказалось, мальчик в школе угостил, как он думал, жевательной резинкой», — сказала женщина.
Она выяснила, что ее ребенок попробовал жевательный табак, который продается в сети магазинов «Красное& Белое», и что другие родители также замечали за своими детьми схожие признаки интоксикации.
Родительница написала заявление в полицию. В пресс-службе регионального управления МВД URA.RU сообщили, что к ним поступали подобные обращения, и обещали провести профилактические беседы с детьми и родителями.
«Вещество не является запрещенным, но снижает иммунитет к употреблению наркотиков, вызывает зависимость и ухудшает здоровье. Содержание никотина там выше, чем в сигаретах», — добавили в ведомстве.
Употребляют снюс школьники и из других российских городов. Так, авторы портала «Свойкировский.рф» указывают, что в Кирове дети увлеклись этим видом табака несколько лет назад, а сам он пришел на замену насваю (жевательному табаку). Чтобы усилить психостимулирующий эффект, дополнительно употребляются энергетические напитки.
В случае отравления никотином возможны диарея, тошнота и рвота, одышка, угнетение дыхания, тахикардия, повышенное артериального давления, судороги, расширение зрачков, расстройство зрения, слуха, потеря сознания.
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Комментарии27 
Теги:
Общество , Образование , МВД , РИА Ura.ru , Курган
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