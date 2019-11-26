Родители бьют тревогу: школьники нашли замену наркотикам

У российских школьников появилось новое опасное увлечение — жевательный табак снюс.

Родители в Кургане просят запретить продажу снюса. Мама 10-летнего школьника рассказала Ura.ru, как ее сын вернулся домой с красными глазами и расширенными зрачками. Выяснилось, что одноклассник угостил его снюсом, который тот принял за обычную жевательную резинку.

В пресс-службе областного УМВД объяснили, что вещество хоть и не является запрещенным, но снижает иммунитет к употреблению наркотиков, вызывает зависимость и ухудшает здоровье, а содержание никотина в нем выше, чем в сигаретах.

Родители и общественные деятели отмечают, что купить снюс для школьников не составляет никакого труда, он продается в продуктовых магазинах, торговых центрах, а также в интернете.

Осенью 2019 года сразу в нескольких регионах России были зафиксированы случаи отравления снюсом среди школьников, в том числе и с летальным исходом.

Снюс запрещен на территории России законом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», их продажа является административным правонарушением. За оптовую и розничную продажу снюса установлена ответственность в виде штрафа до 60 тысяч рублей для юридических лиц.

Как отмечает Meduza, после запрета производители заменили табак в пакетиках на экстракт никотина. Теперь этот продукт позиционируется как «бестабачные никотиновые смеси» и свободно продается в магазинах. Также его можно купить и через соцсети — стоимость одной упаковки пакетиков начинается от 150 рублей. Технически эти смеси уже не являются снюсом в изначальном европейском понимании, но среди российских потребителей известны именно под этим названием.