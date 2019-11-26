Посадившая ребенка за руль мать сделала заявление

Посадившая ребенка за руль мать призвала увеличить штрафы за подобное поведение

Посадившая шестилетнего ребенка за руль многодетная мать из Татарстана Агина Алтынбаева, призвала увеличить штрафы за подобные инциденты, однако заявила, что не видит проблемы в нахождении детей за рулем и продолжает так делать.

Алтынбаева заявила, что специально опубликовала видео, где усадила ребенка за руль на большой скорости, чтобы привлечь внимание к проблеме маленьких штрафов.

«У нас штрафы маленькие за это, этим люди пользуются. В том числе, и я. И это нужно пересмотреть уже на «верхушках», а не наказывать простых, рядовых сотрудников и людей. Нужно поднимать вопрос «наверху», чтобы штрафы увеличились», — заявила девушка изданию «Ридус».

При этом сама мать не считает проблемой нахождение малолетних детей за рулем автомобиля, и заявляет, что продолжает возить так своих детей.

«Тут все вместе, я все вопросы поднимала здесь. Они и будут продолжить ездить, понимаете? Они и сейчас у меня ездят, катаются. И в школу за рулем едут. Я в этом не вижу ничего плохого. Пока остается маленькая ответственность — значит, люди будут этим пользоваться», — сказала она.

Однако Алтынбаева все же считает, что надо лишать прав водителей, которые сажают детей за руль.

«Правильно. Надо закон пересмотреть как раз-таки. А пока маленькие штрафы, люди все этим пользуются», — добавила она.

Женщина также рассказала о возбужденном в отношении нее уголовном деле по ст. 125 УК (оставление в опасности) и ст. 156 УК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

«Один раз у меня объяснение брали, пока больше не вызывали. Они расследуют, у них телефон мой как бы изъят, компьютер. А со стороны других — полиции, инспекторов ПДН, — оказывается моральное давление. Так как ранее на меня не было составлено никаких административных протоколов, везде характеристики хорошие, они сейчас любым способом хотят возбудить дело по статье 5.35 «Неисполнение родительских обязанностей» (КоАП, — прим. ВЗГЛЯД). Он нужен, как я поняла, для следствия, для суда, чтобы ухудшить мне положение», — заявила Алтынбаева.

Мать добавила, что полицейские задержали ее на три часа и не давали позвонить, хотя ей нужно было забрать сына из школы. По словам женщины, мальчик, который был в летних штанах, получил обморожение половых органов, и им пришлось обратиться к врачу.

«Сейчас страдают именно дети. Ладно, мне бы что-то шили», — сказала девушка.

Кроме того, по словам многодетной матери, ее детей хотят поставить на учет за попрошайничество, инцидент о котором говорит Алтынбаева, по ее словам, произошел еще до публикации скандального ролика. Она утверждает, что дети попросили мелочь у прохожего, чтобы купить воду.

«Они попросили прохожего мелочь добавить на воду. А что такого? Это же не попрошайничество. А он разозлился, схватил ребенка и потащил домой, не вызвав ни сотрудников полиции, ни инспекторов ПДН. Потом ребенок убежал, а он за ним побежал и снова схватил», — заявила девушка.

Она добавила, что во время обысков у нее дома были изъяты компьютер, мобильные телефоны, а также верхняя одежда ее сына, из-за чего мальчик не смог ходить в школу, позже одежду вернули.

Напомним, полицейские задержали 28-летнюю девушку, которая усадила ребенка за руль движущегося на большой скорости автомобиля. По ее словам, она сделала это намеренно, так как хотела научить его управлять машиной. Позже в отношении матери СК завел несколько уголовных дел.