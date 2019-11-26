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Испугавшиеся за свою жизнь россияне вывесили плакат «Путин, помоги» 

Lenta.ru 50 минут назад
«Путин, помоги!»: жители Краснодара умоляют президента
Фото: РИА Новости
Жители аварийного общежития в Краснодаре обратились к президенту России Владимиру Путину за помощью. Они вывесили на стене здания огромный плакат «Путин, помоги. Аварийный дом может рухнуть с живыми людьми!» и выложили фото в Instagram.
Расселить дом на улице Дзержинского должны были ещё в 2016 году, но тогда городские власти не нашли другое жилье. Они перенесли сроки на конец 2024 года, однако здание, как считают жильцы, столько не простоит и может рухнуть в любую секунду.
Жители дома пишут в соцсети: «Мы здесь мерзнем, мокнем, когда идет дождь, живем без горячей воды», «Грели переносные батареи, теперь света нет, и никто не может ответить почему и когда будет», «Потолок сыпется каждый день, каждый день все лучше и лучше видно арматуру, видно, как бетонные плиты расходятся, видно, как плесень разъедает все».
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В компании-поставщике электроэнергии АО «НЭСК» заявили, что здание не обесточивали и никакой аварии не было, однако света в доме все равно нет. Администрация Краснодара, даже не посетив разрушающееся здание, ответила жильцам в письме, что согласно Адресной программе их очередь на расселение еще не подошла.
Ранее стало известно, что жителей барнаульского аварийного дома через суд заставляют переехать в бывшую детскую больницу. Находиться в обоих зданиях опасно для жизни.
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Теги:
Общество , Владимир Путин , Краснодар
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