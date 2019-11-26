«Путин, помоги!»: жители Краснодара умоляют президента

Испугавшиеся за свою жизнь россияне вывесили плакат «Путин, помоги»

Жители аварийного общежития в Краснодаре обратились к президенту России Владимиру Путину за помощью. Они вывесили на стене здания огромный плакат «Путин, помоги. Аварийный дом может рухнуть с живыми людьми!» и выложили фото в Instagram.

Расселить дом на улице Дзержинского должны были ещё в 2016 году, но тогда городские власти не нашли другое жилье. Они перенесли сроки на конец 2024 года, однако здание, как считают жильцы, столько не простоит и может рухнуть в любую секунду.

Жители дома пишут в соцсети: «Мы здесь мерзнем, мокнем, когда идет дождь, живем без горячей воды», «Грели переносные батареи, теперь света нет, и никто не может ответить почему и когда будет», «Потолок сыпется каждый день, каждый день все лучше и лучше видно арматуру, видно, как бетонные плиты расходятся, видно, как плесень разъедает все».

В компании-поставщике электроэнергии АО «НЭСК» заявили, что здание не обесточивали и никакой аварии не было, однако света в доме все равно нет. Администрация Краснодара, даже не посетив разрушающееся здание, ответила жильцам в письме, что согласно Адресной программе их очередь на расселение еще не подошла.

Ранее стало известно, что жителей барнаульского аварийного дома через суд заставляют переехать в бывшую детскую больницу. Находиться в обоих зданиях опасно для жизни.