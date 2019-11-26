Елка втрое дороже кремлевской появилась в России

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В российском городе установили елку втрое дороже кремлевской 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
В Кемерове установили городскую елку стоимостью почти 18 миллионов рублей — в три раза дороже главной кремлевской елки страны. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщает телеканал ОТР.
В пресс-службе мэрии города отметили, что новогоднее дерево достигает 25 метров в высоту и смонтировано в 42 яруса. На елке почти две тысячи веток, в которые вплетены гирлянды. Ель меняет цветовую гамму и рисунок, также на ней будут висеть 1800 елочных шаров.
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Ель, которую устанавливают ежегодно на Соборной площади Кремля, считается главной новогодней елкой страны. В 2016 году, как писали РИА Новости, ее стоимость составила около 6 миллионов рублей.
В России уже начали подготовку к Новому году, праздничные украшения появились на улицах Курска, Санкт-Петербурга, Самары и других городов. Также 25 ноября в московских парках установили почтовые ящики для отправки писем Деду Морозу.
18 ноября Дед Мороз отметил день рождения. После зажжения огней на елке в Великом Устюге он отправился в новогоднее путешествие по городам России и зарубежья. Домой он вернется 30 декабря, чтобы встретить Новый год с гостями.
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Теги:
Общество , Видео , РИА Новости , Кемерово
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