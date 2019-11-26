Придется работать: почему 31 декабря не станет выходным

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Эксперт назвал три причины, почему 31 декабря не будет выходным днем 

Ura.Ru 1 час назад
Если 31 декабря станет официальным выходным днем, для России это чревато новыми социально-экономическими проблемами. Такое мнение высказал «URA.RU» проректор Академии труда и социальных отношений доктор экономических наук Александр Сафонов.
«Потеря производительности труда в предпраздничный день — раз. Снижение объемов производства ВВП — два. Проблемы, связанные с закрытием договоров и актов. Вот этих трех оснований уже достаточно [чтобы не делать 31 декабря выходным днем]», — сказал эксперт.
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Кроме того, Сафонов уверен, что лишний выходной день ударит по кошелькам россиян.
«Когда человек освобождается от работы, он готов больше тратить. Конечно, можно пенять на то, что экономика у нас не очень в хорошем положении, но психологию людей вы не измените. Все делают друг другу подарки», — заявил доктор экономических наук.
Также он полагает, что перенесение выходного дня с 7 января на 31 декабря нецелесообразно. По его мнению, та часть населения, которая отмечает Рождество Христово, все равно будет отпрашиваться с работы.
«За рубежом существуют Рождественские каникулы. Вроде светские государства, но тем не менее это есть в силу культурных традиций», — заключил Сафонов.
Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева поддержала идею объявить 31 декабря 2019 года выходным днем, передает «Национальная служба новостей».
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Комментарии21 
Теги:
Общество , Видео , Александр Сафонов , Тамара Плетнева , Госдума
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