Придется работать: почему 31 декабря не станет выходным

Эксперт назвал три причины, почему 31 декабря не будет выходным днем

Если 31 декабря станет официальным выходным днем, для России это чревато новыми социально-экономическими проблемами. Такое мнение высказал «URA.RU» проректор Академии труда и социальных отношений доктор экономических наук Александр Сафонов

«Потеря производительности труда в предпраздничный день — раз. Снижение объемов производства ВВП — два. Проблемы, связанные с закрытием договоров и актов. Вот этих трех оснований уже достаточно [чтобы не делать 31 декабря выходным днем]», — сказал эксперт.

Кроме того, Сафонов уверен, что лишний выходной день ударит по кошелькам россиян.

«Когда человек освобождается от работы, он готов больше тратить. Конечно, можно пенять на то, что экономика у нас не очень в хорошем положении, но психологию людей вы не измените. Все делают друг другу подарки», — заявил доктор экономических наук.

Также он полагает, что перенесение выходного дня с 7 января на 31 декабря нецелесообразно. По его мнению, та часть населения, которая отмечает Рождество Христово, все равно будет отпрашиваться с работы.

«За рубежом существуют Рождественские каникулы. Вроде светские государства, но тем не менее это есть в силу культурных традиций», — заключил Сафонов.