Юрист объяснила, кому полагается отпуск 31 декабря

Эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева объяснила «Москве 24», какие категории граждан могут гарантированно получить отпуск 31 декабря 2019 года.

Яковлева напомнила, что участники Великой отечественной войны, пенсионеры по старости, инвалиды, родители и жены военнослужащих могут уйти в отпуск в любое удобное для них время, причем независимо от обстоятельств. Она подчеркнула, что речь идет даже не об одном дне, а о 28-и.

Юрист добавила, что при рождении ребенка, регистрации брака или в случае смерти родственников отпуск также предоставляется без согласования.

Как сообщал «Рамблер», в этом году 31 декабря выпадает на вторник и будет рабочим днем, после чего россиян ждут новогодние каникулы. Они начнутся в среду, 1 января, и продлятся по среду, 8 января, включительно.

Роструде отмечали, что работник может взять 31 декабря день отпуска, если это было предусмотрено графиком или если остались неиспользованные отпускные дни. Также можно взять день отпуска за свой счет или отгул за сверхурочную работу, работу в выходной или праздничный день. Кроме того, компания может сделать 31 декабря выходным для всех, выпустив специальный приказ и решив опрос с оплатой этого дня.

Яковлева отметила, что отгулы, о которых говорят в Роструде, взять можно по соглашению сторон, обговорив это заранее.