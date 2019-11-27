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Роскомнадзор предупредил об активизации мошенников в преддверии «Черной пятницы» 

ТАСС + ещё 11 2 часа назад
Россиян предупредили о мошенниках в «Черную пятницу»
Фото: РИА Новости
Роскомнадзор предупредил россиян об активизации интернет-мошенников в преддверии глобальной распродажи "Черная пятница". Об этом журналистам в среду сообщили в пресс-службе ведомства.
"В преддверии международных акций "Черная пятница" Роскомнадзор считает необходимым предупредить пользователей о появлении в интернете "лендинговых" страниц сайтов злоумышленников, которые под видом маркетинговых распродаж незаконно собирают персональные данные", — отметили в пресс-службе.
Основной целью сбора таких данных является их использование в качестве "спамерских" баз данных и для кражи данных банковских карт.
Ведомство призывает проверять оригинальность домена интернет-магазина. Как правило, мошенники регистрируют похожие на настоящий сайт домены, чтобы ввести покупателя в заблуждение и используют логотипы известных брендов, которые участвуют в акции. Кроме того, следует проверять наличие SSL-сертификата.
"На страницах с вводом и передачей личной информации пользователей сайты используют шифрование SSL "https://". Если сайт банка или авиакомпании начинается на "https://", это повод усомниться в оригинальности страницы", — сказали в пресс-службе.
Кроме того, сайт должен содержать пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и контакты. Согласно российскому законодательству, при сборе и обработке личной информации сайты обязаны размещать правовую информацию, с которой может ознакомиться пользователь.
В этом году "Черная пятница" пройдет в России в седьмой раз, распродажа начнется в ночь с четверга и продлится до 1 декабря. При этом многие магазины открыли pre-sale уже в начале недели. Сам термин "черная пятница" появился в США в 1960-х годах как неформальное название пятницы после Дня благодарения для обозначения начала сезона праздничных покупок перед Рождеством. Позже распродажи стали популярны во всем мире и проводятся ежегодно.
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Теги:
Общество , Законодательство , Роскомнадзор
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