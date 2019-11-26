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Армия

Сенцов предложил «вернуть» Украине атомную бомбу 

РИА Новости
Осужденный в России за подготовку теракта и выпущенный на свободу в ходе взаимного освобождения заключенных РФ и Украиной Олег Сенцов заявил в понедельник в Европарламенте, что не понимает, зачем обсуждать "формулу Штайнмайера", и что Украине нужно "вернуть" ядерное оружие. Сенцов был приглашен на совместное заседание трех комитетов Европарламента в Страсбурге, где во вторник ему официально вручат премию Сахарова.
В ходе дискуссий с европарламентариями в понедельник прозвучали вопросы о минских соглашениях и Будапештском меморандуме. "Касаемо вопроса о Будапештском меморандуме. Выскажу свое мнение. Сейчас идут переговоры по поводу имплементации минских соглашений, по поводу "формулы Штайнмайера". Я вообще не понимаю, что это такое. И не хочу понимать. "Нормандский формат", минские соглашения, что это такое?" — сказал он, сравнив эти переговоры с "попыткой перемирия".
"Это не мирный договор. Это не разграничение границ. Я вообще не хочу это обсуждать. Давайте вернемся к началу, Будапештский меморандум. Украина добровольно отдала третье по количеству боеголовок атомное оружие на планете ради безопасности в мире, получив вместо этого бумагу, под названием меморандум, которая гарантировала территориальную целостность со стороны России, Великобритании и США", — сказал он, обращаясь к залу.
Рассуждая далее о том, что даже США делают вид, что они "как бы ни при чем", Сенцов заявил, что раз в итоге "у нас забрали Крым", то нужно вернуть "нашу бомбу", но это обсуждать не хотят, потому что обсуждают "формулу Штайнмайера". "А я считаю, что не надо обсуждать, она (формула — ред.) не имеет к ситуации никакого отношения", — сказал он евродепутатам. Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. Кроме того, в этот день в Россию прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. В соответствии с договором ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.
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Теги:
Общество , Видео , Кирилл Вышинский , Олег Сенцов , Европарламент , РИА Новости , Страсбург
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