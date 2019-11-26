«Прыжок в СССР»: чешский писатель поделился впечатлениями о Москве

Писатель и иллюстратор Войтех Юрик поделился впечатлениями от своей поездки в российскую столицу . Ему не понравились напоминания о советской эпохе «на каждом шагу».

В частности, Мавзолей он назвал отвратительным, а памятник Петру Великому — уродливым. Также критике со стороны писателя подверглось московское метро — украшение некоторых станций он счёл помпезной роскошью, неуместной в городе, где повсюду просят милостыню бедняки, а панельные многоэтажки «будто перенеслись сюда из бедных районов Индии », написал он в своём блоге.

Юрику не удалось попасть на Красную площадь, она была закрыта, и он отметил, что такое происходит в Москве повсюду — кругом «военные, полиция и бессмысленная суета». Зато поесть русских блинов в ЦУМе у него получилось, но они также не произвели на него впечатления.

Писатель отметил, что в столице есть и плюсы, отметил грандиозность храма Христа Спасителя , ему понравились парк «Зарядье» и парк имени Горького.

"Я не выносил школьных уроков русского языка с этими россказнями о советских реалиях. Но я не ожидал, что увижу именно такую Москву, о какой мне рассказывали на уроках: социалистическую, полную Лениных, красных звёзд, серпов, молотов, солдат и напоминаний о советских успехах на каждом шагу", — поделился блогер.

Как писал News.ru ранее, эксперты подсчитали, туристы из каких стран чаще всего посещают Москву. Больше всего туристов прилетают в Россию из Белоруссии, Казахстана и Армении. Представители Минска по-прежнему лидируют в рейтинге путешественников, хотя спрос на авиабилеты у жителей республики в 2019 году снизился в два раза. Количество рейсов из Казахстана, напротив, возросло в два раза. Ранее вторую строчку рейтинга занимала Великобритания. В 2019-м Королевство опустилось на пятую позицию.