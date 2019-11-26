Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
РФ изменит закон о домашних животных
РФ изменит закон о домашних животных
Политика
Названа «настоящая причина» чеченской войны
Названа «настоящая причина» чеченской войны
Армия
"ЦРУ контролировало штабы Ющенко во время Майдана"
"ЦРУ контролировало штабы Ющенко во время Майдана"
В мире
«Открытая травля»: Басков вступился за 72-летнюю Ротару
«Открытая травля»: Басков вступился за 72-летнюю Ротару
Шоу-бизнес

«Прыжок в СССР»: чешский писатель поделился впечатлениями о Москве 

News.ru
Писатель и иллюстратор Войтех Юрик поделился впечатлениями от своей поездки в российскую столицу. Ему не понравились напоминания о советской эпохе «на каждом шагу».
В частности, Мавзолей он назвал отвратительным, а памятник Петру Великому — уродливым. Также критике со стороны писателя подверглось московское метро — украшение некоторых станций он счёл помпезной роскошью, неуместной в городе, где повсюду просят милостыню бедняки, а панельные многоэтажки «будто перенеслись сюда из бедных районов Индии», написал он в своём блоге.
Юрику не удалось попасть на Красную площадь, она была закрыта, и он отметил, что такое происходит в Москве повсюду — кругом «военные, полиция и бессмысленная суета». Зато поесть русских блинов в ЦУМе у него получилось, но они также не произвели на него впечатления.
Писатель отметил, что в столице есть и плюсы, отметил грандиозность храма Христа Спасителя, ему понравились парк «Зарядье» и парк имени Горького.
"Я не выносил школьных уроков русского языка с этими россказнями о советских реалиях. Но я не ожидал, что увижу именно такую Москву, о какой мне рассказывали на уроках: социалистическую, полную Лениных, красных звёзд, серпов, молотов, солдат и напоминаний о советских успехах на каждом шагу", — поделился блогер.
Как писал News.ru ранее, эксперты подсчитали, туристы из каких стран чаще всего посещают Москву. Больше всего туристов прилетают в Россию из Белоруссии, Казахстана и Армении. Представители Минска по-прежнему лидируют в рейтинге путешественников, хотя спрос на авиабилеты у жителей республики в 2019 году снизился в два раза. Количество рейсов из Казахстана, напротив, возросло в два раза. Ранее вторую строчку рейтинга занимала Великобритания. В 2019-м Королевство опустилось на пятую позицию.
News.ru: последние новости
В Госдуме оценили идею ввести выходной 31 декабря В Госдуме оценили идею ввести выходной 31 декабря Гости ток-шоу подрались из-за влияния США на Украину Гости ток-шоу подрались из-за влияния США на Украину Умерла советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян Умерла советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян
Комментарии6 
Теги:
Общество , Видео , Иисус Христос , ЦУМ , Индия , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ изменит закон о домашних животных
РФ изменит закон о домашних животных 17
Названа «настоящая причина» чеченской войны
Названа «настоящая причина» чеченской войны 13
«ЦРУ контролировало штабы Ющенко во время Майдана»
«ЦРУ контролировало штабы Ющенко во время Майдана» 263
«Открытая травля»: Басков вступился за 72-летнюю Ротару
«Открытая травля»: Басков вступился за 72-летнюю Ротару
Раскрыты перспективы встречи Путина и Трампа
Раскрыты перспективы встречи Путина и Трампа 1
Видео
Песков рассказал о большой личной утрате для Путина
01:57
Песков рассказал о большой личной утрате для Путина
Политика
«Ответ известный»: Россия не отменит санкции первой
01:05
«Ответ известный»: Россия не отменит санкции первой
Политика Статьи
Ножом в живот: москвич напал на жену при ребенке
01:18
Ножом в живот: москвич напал на жену при ребенке
Криминал Происшествия
Отсидевший за изнасилование Шурыгиной стал правозащитником
00:28
Отсидевший за изнасилование Шурыгиной стал правозащитником
Общество
Украинского чиновника выгнали из бара за песни Газманова
00:58
Украинского чиновника выгнали из бара за песни Газманова
Украина В мире
Зебра лягнула львицу и осталась жива
00:05
Зебра лягнула львицу и осталась жива
В мире
К новогодним каникулам россиян хотят добавить один день
00:27
К новогодним каникулам россиян хотят добавить один день
Общество Другое
«Путин не против»: Лукашенко «присвоил» Калининград
01:20
«Путин не против»: Лукашенко «присвоил» Калининград
СНГ В мире
Украина оценила вероятность военной агрессии России
01:51
Украина оценила вероятность военной агрессии России
В мире Украина
На Украине нашли замену Зеленскому
02:08
На Украине нашли замену Зеленскому
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение