Прилепин вспомнил, почему не стал президентом Украины

Прилепин рассказал о несбывшейся возможности стать президентом Украины

Писатель Захар Прилепин в своем блоге рассказал о неудачной попытке большевиков присоединить к Украине Липецкую область , откуда происходит его род, в связи с чем предположил, что, если бы все пошло иначе, он бы уже стать президентом соседней страны.

Прилепин напомнил, что в 1918 году ставшая независимой Украина требовала включить в ее состав Липецк . Далее писатель приводит сведения из архивов:

«Было решено отправить в Москву от Липецкого уезда делегата с заявлением, что «Липецкий уезд никогда не пожелает и не желал присоединиться к Украине, в которой диктует свою волю предатель Скоропадский с немецкими империалистами».

В итоге делегат был отправлен в Киев, чтобы передать свидетельства того, что «речи быть не может о желании населения Липецка и уезда присоединится к Украине», написал он в Facebook.

«Учитывая то, что Прилепины происходят из села Каликино под Липецком, при иных обстоятельствах, я мог бы родиться на Украине. Сейчас бы президентом, наверное, уже был», — заключил он.

Ранее Прилепин рассказал о ненависти «любимца публики» Орлуши к «своровавшим Крым».