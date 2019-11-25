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Общество

Прилепин рассказал о несбывшейся возможности стать президентом Украины 

Деловая газета «Взгляд» 33 минуты назад
Прилепин вспомнил, почему не стал президентом Украины
Фото: РИА Новости
Писатель Захар Прилепин в своем блоге рассказал о неудачной попытке большевиков присоединить к Украине Липецкую область, откуда происходит его род, в связи с чем предположил, что, если бы все пошло иначе, он бы уже стать президентом соседней страны.
Прилепин напомнил, что в 1918 году ставшая независимой Украина требовала включить в ее состав Липецк. Далее писатель приводит сведения из архивов:
«Было решено отправить в Москву от Липецкого уезда делегата с заявлением, что «Липецкий уезд никогда не пожелает и не желал присоединиться к Украине, в которой диктует свою волю предатель Скоропадский с немецкими империалистами».
В итоге делегат был отправлен в Киев, чтобы передать свидетельства того, что «речи быть не может о желании населения Липецка и уезда присоединится к Украине», написал он в Facebook.
«Учитывая то, что Прилепины происходят из села Каликино под Липецком, при иных обстоятельствах, я мог бы родиться на Украине. Сейчас бы президентом, наверное, уже был», — заключил он.
Ранее Прилепин рассказал о ненависти «любимца публики» Орлуши к «своровавшим Крым».
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Теги:
Общество , Захар Прилепин , Липецк , Липецкая Область
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