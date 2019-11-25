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Умерла советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян 

РИА Новости 41 минуту назад
Умерла легендарная советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки.
Ей было 93 года. Как отметили в СВР, Вартанян внесла большой вклад в добывание информации, необходимой для обеспечения национальных интересов и безопасности страны.
"Ушел из жизни близкий всем нам человек", — говорится в сообщении.
Гоар Вартанян родилась 25 января 1926 года в армянском городе Ленинакан (Гюмри). В начале 1930-х годов с семьей переехала на жительство в Иран.
В 16-летнем возрасте вошла в антифашистскую группу своего будущего супруга и соратника — Геворка Вартаняна, вместе с которым в Иране вела активную разведывательную работу в сложных условиях. В 1943 году принимала участие в операции по обеспечению безопасности Тегеранской конференции. Тогда была предотвращена попытка покушения гитлеровских спецслужб на лидеров "большой тройки" — Сталина, Рузвельта и Черчилля.
В 1951 году супругов Вартанян вывели в СССР, в 1956 году они успешно закончили Ереванский институт иностранных языков. Затем последовала многолетняя, в экстремальных условиях во многих странах мира, работа супружеской пары разведчиков-нелегалов Гоар и Геворка Вартанян, действовавших под оперативными псевдонимами "Анита" и "Анри".
В 1986 году после 30 лет плодотворной работы на нелегальном положении Гоар и Геворк Вартанян вернулись домой. По мнению специалистов, результаты их работы столь значительны, что никогда не будут рассекречены.
Заслуги Гоар Вартанян перед родиной были отмечены орденами Красного Знамени, Отечественной войны II степени и многими медалями.
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Теги:
Общество , Видео , Гоар Вартанян , Геворк Вартанян , Гюмри , Иран
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