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Назвавшая жителей Петрозаводска «мразями» чиновница ушла на больничный 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Назвавшая россиян «мразями» чиновница не вышла на работу
Фото: РИА Новости
Назвавшая жителей Петрозаводска «мразями» начальник управления культуры администрации Анна Лесонен не вышла на работу после отпуска и взяла больничный, сообщили в мэрии.
«Анна Лесонен вышла на больничный в свой первый рабочий день после отпуска. Но администрация мэрии Петрозаводска не меняет своей позиции в отношении ее и намерена разорвать трудовые отношения», — цитирует РИА «Новости» заявление городской администрации.
Напомним, чиновница в публикации в соцсети назвала жителей города мразями, которые якобы выбрасывают мусор мимо контейнеров, в городской администрации заявили, что она будет уволена. Лесонен заявила, что вела себя нормально, а в ее реакции на разбросанный рядом с домом мусор нет ничего из ряда вон выходящего.
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Теги:
Общество , РИА Новости , Петрозаводск
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