«Имею право»: Собчак заявила о ненависти к «толстым»

Ксения Собчак призналась в нелюбви к людям с лишним весом, пишет «Телепрограмма».

Телеведущая приняла участие в шоу «Хейт-ток», на котором заявила, что прилагает все усилия, чтобы у ее сына Платона не было проблем с лишним весом. Светская львица призналась, что ее сын четыре раза в неделю занимается спортом и вообще не ест сладкого.

«Я имею право не любить толстых людей», — заявила Собчак.

Ксения также поделилась мнением о женской груди. Она призналась, что ее полностью устраивает ее маленькая грудь и она никогда не думала о ее увеличении.