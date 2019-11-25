Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Воюющие кланы: Пригожин оценил российский шоу-бизнес
Воюющие кланы: Пригожин оценил российский шоу-бизнес
Шоу-бизнес
Президента Грузии освистали из-за ужина в кафе
Президента Грузии освистали из-за ужина в кафе
В мире
На стороне Москвы: в Гааге изучают керченский инцидент
На стороне Москвы: в Гааге изучают керченский инцидент
В мире
ВСУ провели танковые учения в Донбассе
ВСУ провели танковые учения в Донбассе
Войска

«Имею право»: Собчак заявила о ненависти к «толстым» 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Имею право: Собчак заявила о ненависти к «толстым»
Фото: РИА Новости
Ксения Собчак призналась в нелюбви к людям с лишним весом, пишет «Телепрограмма».
Телеведущая приняла участие в шоу «Хейт-ток», на котором заявила, что прилагает все усилия, чтобы у ее сына Платона не было проблем с лишним весом. Светская львица призналась, что ее сын четыре раза в неделю занимается спортом и вообще не ест сладкого.
«Я имею право не любить толстых людей», — заявила Собчак.
Ксения также поделилась мнением о женской груди. Она призналась, что ее полностью устраивает ее маленькая грудь и она никогда не думала о ее увеличении.
«Нет ничего красивее, чем маленькая грудь», — сообщила телеведущая.
Видео дня. Любимого сына Елизаветы II подозревают в педофилии
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Общество , Ксения Собчак
Читайте также