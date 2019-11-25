Вымирающие професии: список обреченных

На выход

Многие эксперты рынка труда предсказывают отмирание ряда специальностей, которые еще недавно были востребованы. Компьютерные программы в настоящее время уже способны выполнять большое количество рутинной работы, определяемой любыми алгоритмами. О том, какие профессии уходят в прошлое, и почему это происходит, — в материале «Ленты.ру»

Удар по офисам

По данным общероссийской базы вакансий портала «Работа в России» trudvsem.ru, исчезают профессии прежде всего в области бизнеса и администрирования. Стремительно развивающиеся технологии и переизбыток специалистов в этих сферах привели к невостребованности таких профессий, как администратор, делопроизводитель, секретарь правления, контролер банка. Открытых вакансий по этим специальностям ничтожно мало.

В топе 20 профессий, где количество резюме значительно превышает количество вакансий, экономисты, менеджеры, юрисконсультанты, бухгалтеры средней квалификации, и даже главные бухгалтеры, секретари руководителя, специалисты по кадрам, экономисты по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности, менеджеры по персоналу, экономисты по финансовой работе, юрисконсульты средней квалификации.

Профессии, которые десятилетиями считались успешными, уходят под натиском модернизации и оптимизации. Например, по словам генерального директора компании по подбору персонала Татьяны Доляковой, «автоматизация в сфере HR избавила от рутинных процессов в части кадрового дела и управления персоналом, рекрутинга, в том числе контингент, движение персонала, документооборот, системная аналитика, начисление зарплат и льгот, внутренняя коммуникация сотрудников, оценка персонала».

Кроме того, возникшая в 90-е годы прошлого века мода на юристов, экономистов и менеджеров привела к переизбытку этих специалистов на российском рынке труда. По данным Министерства труда и социальной защиты, число безработных с высшим образованием в области бизнеса и администрации преобладает над числом вакансий.

По словам эксперта рынка труда, Алены Владимирской , «уходят профессии с низким уровнем квалификации низкоуровневые бухгалтеры, низкоуровневые секретари, где навык был не очень сильный, не экспертный, не прокачанный. Массово уходят офисные сотрудники, которые занимались закупками, тендерной работой, АХО. В маркетинге — BTL и ATL. Все это становится никому не нужно. При этом сильные бухгалтеры и финдиректоры остаются востребованы».

По мнению ВНИИ труда, достаточно стабильна ситуация в промышленности, строительстве, торговле, гостиничном бизнесе и общепите. Кроме того, согласно статистике, довольно уверенно чувствуют себя работники здравоохранения, образования и IT-технологий.

Уходят и не обещают вернуться

Рост промышленного производства увеличивает и запрос на высококвалифицированные кадры. «В промышленности сохраняется запрос на высококвалифицированных инженеров и рабочих, которых столько лет не производили. Растет не потому, что надо больше рабочих, а потому что долгое время их не готовили, а для того, чтобы дорасти до сварщика пятого разряда, например, надо много лет набивать руку. Старшее поколение уходит, а новых специалистов нет», — рассказывает Алена Владимирская.

Но и в промышленном производстве имеется большое количество специальностей, которые становятся невостребованными. Умирают такие профессии, как техник секретного отдела, фотолаборант, сборщик часов, сборщик язычковых инструментов, сборщик микросхем, сборщик электроизмерительных приборов. Практически отсутствуют рабочие места для резчика химического волокна, регулировщика подачи воды, растворщика реагентов, протирщика изделий, подготовителя белья для глажения, печатника глубокой печати, отделочника кинофотоматериалов.

Рынок труда почти не нуждается больше в операторах дистанционного пульта управления в водопроводно-канализационном хозяйстве, нумеровщиках, начальниках энергоинспекции, методистах пожарно-технического центра, инженерах по радиовещательному оборудованию, разрисовщиках игрушек, операторах станков для укладки рассыпных спичек, заточниках карандашей, стержней и палочек, паяльщиках радиодеталей.

Совсем мало востребована по понятным причинам и профессия парусника — того, кто шьет паруса, в базе всего три рабочих места по этой специальности. В топе 20 профессий, где количество резюме значительно превышает количество вакансий, оказалась и профессия инженера. Но по мнению экспертов рынка, речь идет о специалистах начального и среднего уровня, которых на рынке труда переизбыток. А высококвалифицированные инженеры очень востребованы.

По профессиям в транспорте и логистике новые технологии ударили ощутимо. Судя по базе trudvsem.ru , стали мало востребованы логисты среднего уровня. Практически исчезли профессии кассира багажного, товарного (грузового), инженера по организации движения спецавтотранспорта, ревизора автомобильного транспорта, оператора при дежурном по отделению железной дороги, начальника кассы (билетной на вокзале, главной, городской билетной), начальник дирекции международных и туристских перевозок, приемщик трамваев и троллейбусов.

Медики и аграрии

В сфере здравоохранения традиционно высоким является спрос на медицинских сестер и квалифицированных врачей. Алена Владимирская уверяет, «что в медицине нет кризиса профессий, есть кризис государственных денег. Государство мало денег выделяет муниципальным клиникам, и специалисты переходят в частный сектор. Медсестры и патронажные сестры нужны всегда».

В настоящее время активное развитие сельского хозяйства в России многие эксперты объясняют санкциями и разницей курса доллара и рубля. Российская сельхозпродукция очень популярна сейчас в Азии, особенно в Китае. Прежде всего, зерно, рыба и море продукты, овощи и фрукты, мясо. Новые технологии пока существенно не влияют на изменение профессий в этой сфере. Поэтому высококлассные специалисты в сельском хозяйстве очень востребованы. Но почти нет вакансий для агрономов средней квалификации и для агрохимиков средней квалификации. Новые технологии и оптимизация производства сделали практически ненужными профессии нженера по теплофикации сельхозпредприятия, начальника элеватора и растильщика грибницы.

Культура, искусство и образование

Невостребованными оказались и многие профессии в сфере культуры и искусства. В музеях, выставочных залах и библиотеках на данный момент вакансий мало. Почти не требуются музейные смотрители, художники народных художественных промыслов, артисты-вокалисты (оперные и камерные), артисты-вокалисты музыкальной комедии и эстрады, директора архивного учреждения.

Очень мало вакансий для художника-оформителя средней квалификации, распорядителя танцевального вечера, звукооформителя. Директора парка культуры и отдыха, директора концертной организации, главные хормейстеры, заведующие труппой тоже слабо востребованы. Практически отсутствуют вакансии для артистов цирка и разговорного жанра, ведущего концерта, ассистента звукооформителя и художника-постановщика, репетитора по балету.

Совсем мало вакансий для специалистов по экологическому просвещению, научных сотрудников в области статистики, стажеров-исследователей в области образования, преподавателей-стажеров в колледжах, университетах и других вузах.

Госслужба, связь и ретейл

Беспощадные новые технологии сделали невостребованными многие профессии в сфере госслужбы. Почти не требуются стенографисты и инспекторы по учету и распределению жилой площади. Не очень нужны стали и распорядители Дворца бракосочетаний.

В ретейле в связи с введением автоматизированных кассовых зон в магазинах становится неактуальной профессия кассира. А развитие интернет-торговли делает невостребованной и профессию продавца непродовольственных товаров. В сфере услуг мало востребованы сторожа (вахтеры), начальник радиотелеграфа, начальник маяка.

В СМИ новых форматов становятся практически невостребованными профессии ответственного секретаря структурного агентства (редакции), ответственного редактора, диктора редакции радиовещания, музыкального редактора, главного редактора (издательство, редакции газет и журналов), шеф-редактора, художественного редактора. С появлением новых программ-редакторов все реже встречаются вакансии корректоров.

Кризис переосмысления профессий

В 2019 году в России сохраняется тренд на снижение уровня общей безработицы и на сохранение уровня регистрируемой безработицы во многом благодаря реализация ряда программ, в том числе в рамках национальных и федеральных проектов. По мнению ВНИИ труда, достаточно стабильна ситуация в промышленности, строительстве, торговле, гостиничном бизнесе и общепите. Кроме того, согласно статистике, довольно уверенно чувствуют себя работники здравоохранения, образования и IT-технологий.

Алена Владимирская заявляет, что «кризис прежде всего в умирающих сферах, таких как транспорт, логистика, девелопмент. Очень тяжело сейчас в девелопменте, он падает, поэтому огромное количество невостребованных людей. Мало вакансий для логистов среднего уровня. Проблемы с трудоустройством у сотрудников банков второго и третьего уровня, особенно санируемых». «Часто говорят, что уходят рабочие профессии. Нет, уходят низовые профессии, условно высшего образования, низкой квалификации», —уверена эксперт.