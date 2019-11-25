Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Пиарятся": директор Ротару обвинил депутатов
"Пиарятся": директор Ротару обвинил депутатов
Шоу-бизнес
Песков рассказал о большой личной утрате для Путина
Песков рассказал о большой личной утрате для Путина
Политика
«Любимая принцесска»: любовник убил петербурженку
«Любимая принцесска»: любовник убил петербурженку
Происшествия
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»
Погода

Актер Дмитрий Ульянов прокомментировал новости о своей госпитализации 

Lenta.ru 33 минуты назад
Российский актер театра и кино Дмитрий Ульянов опроверг новости о своей госпитализации. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
«Нет, все отлично. Все хорошо. Это неправда», — заявил артист.
Он пояснил, что в настоящий момент находится дома.
Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что Ульянов попал в больницу в тяжелом состоянии. Отмечалось, что с утра актер жаловался на боли при ходьбе и головокружение, в связи с чем приехавший к нему врач скорой помощи принял решение о срочной госпитализации.
Ульянов работал в Государственном академическом театре имени Вахтангова, в Центре драматургии и режиссуры под руководством Казанцева и Рощина и в «LA’Театре». Его фильмография насчитывает более 60 работ. Среди наиболее известных картин и сериалов с его участием — «Граница: Таежный роман», «72 метра», «Спящие», «Изгнание», «Богиня: Как я полюбила», «Остров ненужных людей», «Марш Турецкого» и «Год золотой рыбки».
Видео дня. Любимого сына Елизаветы II подозревают в педофилии
Последние новости
В российской школе 29 детей отравились газом В российской школе 29 детей отравились газом Песков рассказал о большой личной утрате для Путина Песков рассказал о большой личной утрате для Путина Автомобили в России резко подорожают Автомобили в России резко подорожают
Комментарии 
Теги:
Общество , Видео , Григорий Березкин , Дмитрий Ульянов , РЕН ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Песков рассказал о большой личной утрате для Путина
Песков рассказал о большой личной утрате для Путина 328
«Любимая принцесска»: любовник убил петербурженку
«Любимая принцесска»: любовник убил петербурженку 42
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной» 28
Крым созовет международный трибунал
Крым созовет международный трибунал 955
Круизный лайнер налетел на скалы возле Таиланда
Круизный лайнер налетел на скалы возле Таиланда 19
Видео
Песков рассказал о большой личной утрате для Путина
01:57
Песков рассказал о большой личной утрате для Путина
Политика
Крым созовет международный трибунал
00:47
Крым созовет международный трибунал
Политика Армия
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»
04:26
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»
Погода Общество
Стало известно о частых инфарктах пилотов
00:33
Стало известно о частых инфарктах пилотов
Происшествия Катастрофы
Дети отравились газом в российской школе
03:07
Дети отравились газом в российской школе
Происшествия
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
04:27
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
Украина В мире
Видео с места экстренной посадки рейса «Москва — Анапа»
00:09
Видео с места экстренной посадки рейса «Москва — Анапа»
Происшествия
Пассажирский самолет упал на жилые дома в Африке
00:30
Пассажирский самолет упал на жилые дома в Африке
Африка В мире
Ветлицкая: повалил на пол и начал душить
02:38
Ветлицкая: повалил на пол и начал душить
Шоу-бизнес
Ургант и Светлаков подняли на смех Киркорова
01:00
Ургант и Светлаков подняли на смех Киркорова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение