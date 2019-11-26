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В Якутии открыли самый длинный мост в республике 

Вести.Ru + ещё 1 1 час назад
В Якутии открыли самый длинный мост в республике
Фото: www.vesti.ru
Он расположен на трассе "Вилюй". Возвести его в условиях вечной мерзлоты было непросто, так что не обошлось без уникальных технологий. Зато теперь жителям Нюрбинского района не нужны лодки, чтобы добраться до районного центра.
Федеральная трасса "Вилюй" получила новый уникальный объект — мост через реку Марху. Первой по новому асфальту проехала колонна строителей. Этим людям удалось возвести его на вечной мерзлоте.
До этого часть жителей Нюрбинского района была фактически отрезана рекой от цивилизации. Летом люди переплывали через нее на лодках и паромной переправе. А вот в межсезонье попасть или уехать из райцентра становилось настоящим испытанием.
Построенный мост стал первым через реку Марха, и теперь на участке федеральной трассы обеспечен круглогодичный проезд. Это уникальный образец инженерного искусства — впервые на севере страны строители применили не болтовые и заклепочные соединения, а сварные швы.
Мост через реку Марха теперь официально самый большой из ныне действующих в республике. Общий вес конструкции — более четырех тысяч тонн. Его длина около 560 метров, а габариты пролета построены таким образом, что позволяют беспрепятственно проходить речным судам.
Помимо основного моста построены еще два — по 55 и 33 метров, а также подходы к ним, общей протяженностью шесть километров.
Это один из самых крупных инвестиционных проектов в Якутии. Строительство заняло четыре года, а стоимость превысила четыре с половиной миллиарда рублей. Мост через Марху станет первым звеном каскадов подобных переходов на федеральной трассе.
Автомагистраль имеет стратегическое значение — только за сутки здесь проезжают тысячи автомобилей. И повышение транспортной доступности территории огромного региона — один из ключевых факторов прорыва в экономике и улучшения качества жизни. Сейчас специалисты обсуждают планы дальнейших действий.
Федеральная трасса "Вилюй" в законченном виде станет новой артерией, которая свяжет Западную Якутию с транспортной инфраструктурой Дальнего Востока. Круглогодичная доставка грузов, техники и людей ускорит развитие региона, имеющего принципиальное значение для алмазной и нефтегазовой промышленности страны.
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