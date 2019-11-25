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Совфед одобрил зачисление братьев и сестер в одну школу 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 2 часа назад
Совфед одобрил зачисление братьев и сестер в одну школу
Фото: РИА Новости
Совфед одобрил закон, согласно которому детей будут зачислять в детские сады и начальную школу, где уже учатся их братья или сестры.
Уточняется, что дети, которые проживают в одной семье или живут вместе, получат преимущество при приеме на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования в организации, где обучаются их братья или сестры, сообщает РИА «Новости».
Предполагается, что такие меры будут способствовать укреплению семьи и развитию института многодетности. Ожидается также, что закон позволит обеспечить детям права на достойные условия содержания, воспитания и всестороннего развития.
Ранее Госдума приняла закон о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям.
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Теги:
Общество , Образование , Политика , Госдума , Совет Федерации , РИА Новости
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