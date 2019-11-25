Совфед одобрил зачисление братьев и сестер в одну школу

Совфед одобрил закон, согласно которому детей будут зачислять в детские сады и начальную школу, где уже учатся их братья или сестры.

Уточняется, что дети, которые проживают в одной семье или живут вместе, получат преимущество при приеме на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования в организации, где обучаются их братья или сестры, сообщает РИА «Новости».

Предполагается, что такие меры будут способствовать укреплению семьи и развитию института многодетности. Ожидается также, что закон позволит обеспечить детям права на достойные условия содержания, воспитания и всестороннего развития.