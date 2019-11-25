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Людмилу Вербицкую похоронят 27 ноября 

ТАСС + ещё 6 41 минуту назад
Названа дата похорон Вербицкой
Фото: РИА Новости
Прощание с президентом Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Людмилой Вербицкой, которая умерла 24 ноября, и ее похороны состоятся ‪27 ноября‬, сообщили в понедельник ТАСС в университете.
"Церемония прощания состоится 27 ноября. Погребение — на Северном кладбище", — сказал собеседник агентства.
Прощание с Вербицкой пройдет в здании Двенадцати коллегий на Университетской набережной, одном из самых старых зданий Санкт-Петербурга, в котором университет располагается с 1819 года. В ректорском флигеле Двенадцати коллегий находился рабочий кабинет Вербицкой. Отпевание пройдет в храме Смоленской иконы Божией Матери.
Ранее сообщалось, что Вербицкую похоронят рядом с мужем — советским ученым и изобретателем Всеволодом Вербицким, с которым они прожили более 40 лет. Церемония захоронения пройдет по регламенту, предусмотренному для прощания с почетными гражданами Санкт-Петербурга.
Вербицкая (1936-2019) была ректором СПбГУ с 1994 года по 2008 год, в 2008 году была избрана на должность президента университета. С 2013 года по 2018 год она также являлась президентом Российской академии образования. Вербицкая была автором более 300 научных и учебно-методических работ.
Северное кладбище расположено в поселке Парголово в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Это второе по величине кладбище города, основанное в 1871 году.
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Теги:
Общество , Людмила Вербицкая , ИТАР-ТАСС
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