Названа дата похорон Вербицкой

Людмилу Вербицкую похоронят 27 ноября

Прощание с президентом Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Людмилой Вербицкой , которая умерла 24 ноября, и ее похороны состоятся ‪27 ноября‬, сообщили в понедельник ТАСС в университете.

"Церемония прощания состоится 27 ноября. Погребение — на Северном кладбище", — сказал собеседник агентства.

Прощание с Вербицкой пройдет в здании Двенадцати коллегий на Университетской набережной, одном из самых старых зданий Санкт-Петербурга, в котором университет располагается с 1819 года. В ректорском флигеле Двенадцати коллегий находился рабочий кабинет Вербицкой. Отпевание пройдет в храме Смоленской иконы Божией Матери.

Ранее сообщалось, что Вербицкую похоронят рядом с мужем — советским ученым и изобретателем Всеволодом Вербицким, с которым они прожили более 40 лет. Церемония захоронения пройдет по регламенту, предусмотренному для прощания с почетными гражданами Санкт-Петербурга.

Вербицкая (1936-2019) была ректором СПбГУ с 1994 года по 2008 год, в 2008 году была избрана на должность президента университета. С 2013 года по 2018 год она также являлась президентом Российской академии образования. Вербицкая была автором более 300 научных и учебно-методических работ.

Северное кладбище расположено в поселке Парголово в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Это второе по величине кладбище города, основанное в 1871 году.