Актера Дмитрия Ульянова госпитализировали в тяжелом состоянии

Российского актера театра и кино Дмитрия Ульянова доставили в больницу. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 25 ноября.

Отмечается, что с утра артист жаловался на то, что испытывает боли во время ходьбы, а также чувствует головокружение. После вызова скорой помощи медики заявили о необходимости срочной госпитализации. Состояние актера оценивается как тяжелое.

Ульянов работал в Государственном академическом театре имени Вахтангова, в Центре драматургии и режиссуры под руководством Казанцева и Рощина и в «LA’Театре». Его фильмография насчитывает более 60 работ. Среди наиболее известных картин и сериалов с его участием — «Граница: Таежный роман», «72 метра», «Спящие», «Изгнание», «Богиня: Как я полюбила», «Остров ненужных людей», «Марш Турецкого» и «Год золотой рыбки».