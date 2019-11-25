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Актера Дмитрия Ульянова госпитализировали в тяжелом состоянии 

Lenta.ru + ещё 16 1 час назад
Ульянова госпитализировали в тяжелом состоянии
Фото: ТАСС
Российского актера театра и кино Дмитрия Ульянова доставили в больницу. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 25 ноября.
Отмечается, что с утра артист жаловался на то, что испытывает боли во время ходьбы, а также чувствует головокружение. После вызова скорой помощи медики заявили о необходимости срочной госпитализации. Состояние актера оценивается как тяжелое.
Ульянов работал в Государственном академическом театре имени Вахтангова, в Центре драматургии и режиссуры под руководством Казанцева и Рощина и в «LA’Театре». Его фильмография насчитывает более 60 работ. Среди наиболее известных картин и сериалов с его участием — «Граница: Таежный роман», «72 метра», «Спящие», «Изгнание», «Богиня: Как я полюбила», «Остров ненужных людей», «Марш Турецкого» и «Год золотой рыбки».
19 ноября сообщалось о госпитализации народного артиста СССР Юрия Соломина. 84-летний актер сам вызвал скорую, поскольку у него несколько дней держалась высокая температура.
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Теги:
Общество , Другое , Дмитрий Ульянов , Юрий Соломин
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